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Сегодня, 01:52

Рыбакина сыграет против Свентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирстя — 6:2, 6:3.

За выход в финал Свентек поборется с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее обыграла чешку Каролину Мухову — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Сорана Кирстя
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