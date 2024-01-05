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Сегодня, 07:38

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Брисбене, Потапова снялась после первого сета матча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Елена Рыбакина.
Фото AFP
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале спортсменка встретилась с россиянкой Анастасией Потаповой. Потапова проиграла первый сет со счетом 1:6 и отказалась продолжать матч из-за травмы.

В полуфинале Рыбакина встретится с победителем встречи Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 11) — 6:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Анастасия Потапова
Елена Рыбакина
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