Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Брисбене, Потапова снялась после первого сета матча

Сегодня, 07:38
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В четвертьфинале спортсменка встретилась с россиянкой Анастасией Потаповой. Потапова проиграла первый сет со счетом 1:6 и отказалась продолжать матч из-за травмы.
В полуфинале Рыбакина встретится с победителем встречи Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 11) — 6:1 отказ 2-го игрока