Саккари — о победе над Соболенко: «Если не быть агрессивной на корте — игра окончена»

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко (6:2, 6:4) на итоговом турнире WTA.

«Если не быть агрессивной на корте — игра просто окончена. Если бы я была пассивной, в особенности против Соболенко, самой сильной ударницы в туре, — это был бы конец. Поэтому я так и сделала. Если не делать этого здесь, то где тогда?», — цитирует пресс-служба WTA Саккари.

Гречанка лидирует в таблице, одержав две победы в двух встречах, а Соболенко идет второй с одной победой.