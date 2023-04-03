Самсонова прокомментировала допуск российских теннисистов на Уимблдон

Пятнадцатая ракетка Людмила Самсонова заявила, что допуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне дает возможность показать миру объединяющую силу спорта.

«Здорово, что нас допустили к Уимблдону, это мой любимый турнир «Большого шлема». Я очень рада, что мы имеем возможность показать всем, что спорт объединяет людей и что в данной ситуации мы можем быть полезны», — приводит ТАСС слова Самсоновой.

31 марта организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В 2022 году спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона. Это был единственный турнир «Большого шлема» в прошлом году, в котором теннисисты из этих стран не смогли выступить.