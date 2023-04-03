Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:53

Самсонова прокомментировала допуск российских теннисистов на Уимблдон

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пятнадцатая ракетка Людмила Самсонова заявила, что допуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне дает возможность показать миру объединяющую силу спорта.

«Здорово, что нас допустили к Уимблдону, это мой любимый турнир «Большого шлема». Я очень рада, что мы имеем возможность показать всем, что спорт объединяет людей и что в данной ситуации мы можем быть полезны», — приводит ТАСС слова Самсоновой.

31 марта организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В 2022 году спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона. Это был единственный турнир «Большого шлема» в прошлом году, в котором теннисисты из этих стран не смогли выступить.

Источник: https://tass.ru/sport/17432887
Теннис
Людмила Самсонова
1
0
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грачева поднялась на 8 строчек в Чемпионской гонке WTA