Савиных победила Линетт на тай-брейке и вышла во второй круг турнира в Наньчане

Сегодня, 12:11
Россиянка Валерия Савиных в трех сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт в первом круге турнира в Наньчане.
Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу российской теннисистки.
Савиных ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Линетт 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Следующей соперницей Савиных будет победительница матча Виктория Грунчакова (Словакия) — Александра Соснович (Белоруссия).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Валерия Савиных (Россия) — Магда Линетт (Польша, 2) — 7:5, 3:6, 7:6 (7:3)