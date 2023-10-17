Соснович вышла во второй круг турнира в Наньчане и сыграет против Савиных

Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла представительницу Словакии Викторию Грунчакову в первом круге турнира в Наньчане. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Во втором круге турнира в Наньчане Соснович сыграет против россиянки Валерии Савиных, которая ранее одержала победу над Магдой Линетт из Польши (7:5, 3:6, 7:6 (7:3)). Наньчан (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 259 303 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Грунчакова (Словакия) — 6:1, 6:3