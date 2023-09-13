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Сегодня, 06:31

Савиных проиграла Путинцевой на турнире в Осаке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Валерия Савиных проиграла во втором круге турнира в Осаке. В двух сетах она потерпела поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана — 1:6, 2:6.

Матч длился 1 час 19 минут. 32-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету 28-летней казахстанской теннисистки 1 подача навылет и 5 реализованных из 7 брейк-пойнтов.

Следующая соперница Путинцевой определится в матче Эшлин Крюгер — Джессика Понше.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 6:1, 6:2

Теннис
Валерия Савиных
Юлия Путинцева
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