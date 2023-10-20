Савиных уступила Соснович во втором круге турнира в Наньчане

Сегодня, 09:47
Российская теннисистка Валерия Савиных во втором круге турнира в Наньчане уступила Александре Соснович из Белоруссии со счетом 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 32-летней россиянки 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге Соснович встретится с канадкой Лейлой Фернандес, которая обыграла китаянку Ю Сяоди (6:4, 6:1).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Валерия Савиных (Россия) — 6:3, 6:2
Лейла Фернандес (Канада) — Ю Сяоди (Китай, Q) — 6:4, 6:1