Савиных уступила Соснович во втором круге турнира в Наньчане

Российская теннисистка Валерия Савиных во втором круге турнира в Наньчане уступила Александре Соснович из Белоруссии со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 32-летней россиянки 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Соснович встретится с канадкой Лейлой Фернандес, которая обыграла китаянку Ю Сяоди (6:4, 6:1).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Валерия Савиных (Россия) — 6:3, 6:2

Лейла Фернандес (Канада) — Ю Сяоди (Китай, Q) — 6:4, 6:1