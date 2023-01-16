Тарпищев ответил на критику Касаткиной в адрес ФТР: «Мы сильнейшие в России среди игровых видов спорта»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал критические высказывания теннисистки Дарьи Касаткиной в адрес ФТР.

— Мы сильнейшие в России среди игровых видов спорта, а в мировом теннисе мы всегда в тройке, в элите. А ее высказывания можно обсудить при личной встрече.

— Также Касаткина критиковала федерацию за малую помощь. Она оценила процент вклада в ее становление от ФТР в 10%.

— В разные периоды времени было разное финансирование, но это не значит, что деньги не выделялись спортсменам. Каждая федерация действует в зависимости от своих средств.

— Вас удивляет, что критика идет от спортсменов? Непривычная история для российского спорта.

— Абсолютно неудивительно. Каждый спортсмен имеет свое мнение, но со спортсменами гораздо легче объясняться, чем с другими, — сказал Тарпищев Metaratings.ru.