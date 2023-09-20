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Сегодня, 20:20

Шнайдер и Морозова не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гуанчжоу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и белоруска Лидия Морозова не смогли пробиться в полуфинал парного женского турнира WTA в Гуанчжоу (Китай).

В четвертьфинале спортсменки уступили японкам Эри Ходзуми и Макото Ниномии — 4:6, 6:4, 5:10.

В полуфинале Ходзуми и Ниномия встретятся с парой Анастасия Детюк/Катаржина Питер (Чехия/Польша, 3).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 2) — Лидия Морозова/Диана Шнайдер (Белоруссия/Россия) — 6:4, 4:6, 10:5

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