Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: «Я перепробовала все, чтобы заполучить его»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировал информацию о сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Я перепробовала все, чтобы заполучить его. Он очень хороший и жесткий тренер. Думаю, что сотрудничество с ним это было хорошее для меня решение», — приводит слова Бенчич Sportskeeda.

В 2022 году Турсунов работает уже с третьим игроком. В первой части сезона он сотрудничал с Анетт Контавейт, а когда начался североамериканский хардкор, он вошел в тренерский штаб Эммы Радукану.

11 октября стало известно, что британская теннисистка прекратила работу с Турсуновым.