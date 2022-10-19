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Сегодня, 17:45

Чесноков: «Турсунов заработал себе весомое имя как тренер, поэтому теннисистки его выбирают»

Чесноков считает, что Турсунов заработал себе весомое имя как теннисный тренер
Анна Горшкова
Корреспондент

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российский тренер Дмитрии Турсунов является востребованным тренером среди теннисисток.

Ранее издание The Times сообщило, что Турсунов прекратил сотрудничество с Эммой Радукану из Великобритании и теперь будет работать с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

«Было понятно, что с Радукану не может быть длительного сотрудничества, победа на US Open вскружила ей голову, она сменила кучу тренеров после нее. Что касается сотрудничества Турсунова с Бенчич, то она уже состоявшаяся теннисистка, а Турсунов больше десяти лет был игроком ATP, у него огромный запас знаний, он хорошо работает с девушками, поэтому его выбирают. Он заработал себе весомое имя как тренер. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25-летняя Бенчич занимает 14-е место в рейтинге WTA. В 2021 году теннисистка на Олимпийских играх в Токио стала чемпионкой в одиночном разряде и серебряным призером в парном.

Источник: https://tass.ru/sport/16098613
Теннис
Андрей Чесноков
Дмитрий Турсунов
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