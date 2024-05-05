Свентек — о финале в Мадриде: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис — это скучно?»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась впечатлениями от финального матча турнира в Мадриде против белоруски Арины Соболенко.

«Ну, кто теперь скажет, что женский теннис — это скучно, верно? Думаю, это был самый напряженный и сумасшедший финал, в котором я играла», — сказала первая ракетка мира.

Матч между спортсменками длился 3 часа 14 минут. Свентек смогла отыграть три матчбола в решающем сете и впервые завоевала титул в Мадриде.

Эта победа стала 20-й для 22-летней польской теннисистки в турнирах уровня АТР в одиночном разряде.