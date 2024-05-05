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Сегодня, 08:34

Свентек — о финале в Мадриде: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис — это скучно?»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек поделилась впечатлениями от финального матча турнира в Мадриде против белоруски Арины Соболенко.

«Ну, кто теперь скажет, что женский теннис — это скучно, верно? Думаю, это был самый напряженный и сумасшедший финал, в котором я играла», — сказала первая ракетка мира.

Матч между спортсменками длился 3 часа 14 минут. Свентек смогла отыграть три матчбола в решающем сете и впервые завоевала титул в Мадриде.

Эта победа стала 20-й для 22-летней польской теннисистки в турнирах уровня АТР в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-who-s-gonna-say-now-women-s-tennis-boring-iga-swiatek-silences-critics-thrilling-win-aryna-sabalenka-madrid-open-final?key1=newsnowltennis
Теннис
Ига Свентек
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