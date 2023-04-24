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Сегодня, 14:15

Свентек отреагировала на то, что больше года является первой ракеткой мира

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Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на то, что она уже больше года является первой ракеткой мира.

«Я горжусь стабильностью, потому что, когда я стабильно играла на другом уровне, это было приятно, но нынешний уровень даже превосходит мои ожидания. Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я предполагала, что этот сезон может быть тяжелым из-за комментариев и ожиданий со стороны. А еще я поняла, что значит выигрывать турниры подряд. Поэтому надеюсь, что не буду рассчитывать на победу в каждом турнире. Теперь я могу лучше использовать свой опыт, а не беспокоиться о мелочах. Я рада, что уже больше года остаюсь первой ракеткой мира, и это захватывающее время (улыбается)», — заявила Свентек на пресс-конференции.

Польская теннисистка возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022-го после завершения карьеры австралийкой Эшли Барти. Спортсменка продолжает лидировать в обновленном рейтинге, опубликованном 24 апреля.

23 апреля она одержала победу на турнире в Штутгарте, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (6:3; 6:4).

Теннис
Ига Свентек
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