Свентек отреагировала на то, что больше года является первой ракеткой мира

Сегодня, 14:15
Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на то, что она уже больше года является первой ракеткой мира.
«Я горжусь стабильностью, потому что, когда я стабильно играла на другом уровне, это было приятно, но нынешний уровень даже превосходит мои ожидания. Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я предполагала, что этот сезон может быть тяжелым из-за комментариев и ожиданий со стороны. А еще я поняла, что значит выигрывать турниры подряд. Поэтому надеюсь, что не буду рассчитывать на победу в каждом турнире. Теперь я могу лучше использовать свой опыт, а не беспокоиться о мелочах. Я рада, что уже больше года остаюсь первой ракеткой мира, и это захватывающее время (улыбается)», — заявила Свентек на пресс-конференции.
Польская теннисистка возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022-го после завершения карьеры австралийкой Эшли Барти. Спортсменка продолжает лидировать в обновленном рейтинге, опубликованном 24 апреля.
23 апреля она одержала победу на турнире в Штутгарте, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (6:3; 6:4).