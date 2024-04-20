Рыбакина выбила Свентек из турнира в Штутгарте

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в полуфинале турнира в Штутгарте.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки. Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 20. На счету Свентек ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

В финале соревнования 24-летняя Рыбакина сыграет против победительницы матча Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:3, 4:6, 6:3