Свентек — о выступлении в Монреале: «Я не была свежей по ходу турнира»

Польская теннисистка Ига Свентек назвала усталость одной из причин поражения в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале.

«Конечно, физически это был тяжелый турнир. Особенно матч против Каролины Муховой, который несколько раз прерывался. У меня действительно не было времени на турнире, чтобы отдохнуть и ничего не делать. Было нелегко, но это не изменяет того факта, что я боролась до конца. Я не была свежей по ходу турнира, не было сил. Это оказало влияние на результат», — цитирует Свентек Tennis Infinity.

В полуфинале турнира в Монреале Свентек потерпела поражение от американской теннисистки Джессики Пегулы (6:4, 6:7 (4:7), 6:4).