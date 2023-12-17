Журова — об отказе Костюк играть с Андреевой: «Наверное, она не была убеждена в своей победе»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отказ украинской теннисистки Марты Костюк сыграть с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции.

«Нужно каждый раз не реагировать. Спортсмены (украинские) сами уже не понимают, что им делать надо. То ли им надо участвовать, то ли не надо. Вроде как был запрет, потом запрет сняли. Спортсмены понимают, что если они занимают такую позицию, то они получают поддержку от населения Украины, правительства и политиков. Как только они этого не делают, то это сразу плохо для них. Это издевательство над собственными спортсменами. Если проиграешь, тебя будут осуждать: как ты мог русскому проиграть? Если бы они были убеждены в своей победе, тогда, наверное, вышли бы. Наверное, она не была убеждена в своей победе и понимала, что проиграть россиянке — это тоже самое, что проиграть на поле битвы, и ее потом везде будут в этом обвинять. Поэтому я сочувствую спортсменам, что их довели до такой степени, что они вынуждены отказываться от матчей. Это не нам надо реагировать, это федерация тенниса должна делать, потому что для них это определенная потеря. Срываются трансляция, и много вытекает из этого», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Раннее 16-летняя Мирра Андреева была признана новичком года по версии WTA.