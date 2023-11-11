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Сегодня, 16:22

Тарпищев предположил, с кем Звонарева может сыграть на Олимпиаде в паре

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что теннисистка Вера Звонарева может сыграть в паре с Вероникой Кудерметовой или Людмилой Самсоновой на Олимпиаде в Париже. Ранее 39-летняя Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира WTA.

«На Олимпиаде Звонарева может выступить в паре, но вопрос, с кем будет играть. Потенциально она может составиться пару с Кудерметовой, Самсоновой. Варианты есть, но сыгрываться надо начинать уже сейчас», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

МОК пока не принял решения об участии спортсменов из России в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа).

Источник: ТАСС
Вера Звонарева
Шамиль Тарпищев
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