Тарпищев считает, что победа над 14-й ракеткой мира многое значит для Андреевой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что победа над 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде многое значит для россиянки Мирры Андреевой.

«Такая победа дает уверенность молодым, эмоциональный фон хороший. Но это тот этап, когда молодежь растет, сейчас ей бояться нечего. А когда сама будет в двадцатке рейтинга WTA, тогда появится обязанность побеждать, психологически будет гораздо сложнее. Андреевой надо пожелать удачи, не останавливаться и сохранить тот запал, тот эмоционально-психологический настрой, какой есть сейчас. Такая победа для нее многое значит, но и ко многому обязывает, и играть становится все сложнее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Андреева стала седьмой теннисисткой в возрасте до 16 лет, обыгравшей соперницу из топ-20 в 21 веке.

В третьем круге турнира 15-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).