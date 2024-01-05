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Сегодня, 09:30

Демехин: «Турсунов требовательный, но профессионал — знает, что делает, знает, что нужно для победы. Это видно по результатам»

Тренер Кудерметовой рассказал о сотрудничеств с Турсуновым
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничеств с Дмитрием Турсуновым.

— Дмитрий знает, что он делает. Он требовательный, он профессионал. Знает, что нужно делать для победы, и мы это видим по результатам его игроков. То, что союзы недолговечны... На самом деле, по статистике WTA видно, что редко когда сотрудничество тренера и спортсмена длится больше года. Так что сейчас в туре это стандартная практика, и когда спортсмен долго работает с одним тренером — это приятные, но исключения. К этому хотелось бы стремиться, но реальность такова, что долгую работу выстраивать не получается.

У нас изначально не было каких-то долгосрочных договоренностей. Скорее из-за того, что у нас личные хорошие взаимоотношения, была возможность у Дмитрия, и мы попросили его помочь нам в определенный период, сразу после US Open и до азиатской серии. Благодаря тому, что у него было время, мы сошлись. Каких-то серьезных планов сотрудничества изначально не было, это все скорее на перспективу. Но мы поддерживаем связь и, возможно, в будущем еще обратимся к его услугам.

Когда мы приглашаем кого-то поработать с нами, то речь никогда не идет о распределении обязанностей, когда кто-то занимается чем-то одним, кто-то другим. Все-таки у нас тут не футбол и не хоккей, когда есть свой тренер для вратарей, для защитников. Тут важно взаимопонимание, чтобы у обоих тренеров совпадало общее видение будущего спортсмена. И дальше нужно вместе искать способы достижения поставленных планов. Это тандем, в данном случае был тандем двух тренеров, и никто на себя тут одеяло не тянул, — сказал Демехин.

Теннис
Вероника Кудерметова
Дмитрий Турсунов
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