Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 07:31
Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 57 минут. На счету 24-летней россиянки эйс и 4 ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Калинская встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:1, 6:1