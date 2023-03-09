Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 57 минут. На счету 24-летней россиянки эйс и 4 ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Калинская встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:1, 6:1