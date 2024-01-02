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Веснина — о возвращении в WTA: «Если есть желание, то надо пробовать»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина рассказала о решении вернуться в WTA.

28 декабря 2023 года российская теннисистка объявила, что вернется в тур в 2024 году.

«Семья — моя поддержка и опора. Все восприняли мое решение хорошо, поддержали. В семье знают, что я спортсменка до мозга костей. Если я сейчас тренируюсь, есть желание, то надо пробовать. Лучше сделать что-то, чем не сделать и потом жалеть всю жизнь. Пока молодые и есть силы, нужно использовать этот шанс. Возможно, у меня получится даже помочь нашим молодым теннисистам советами. Я всегда на связи с нашими молодыми девчонками, стараюсь их поддерживать и им помогать», — приводит слова теннисистки Sport24.

Также Веснина высказалась о возможной дружбе между ее детьми и дочкой российского теннисиста Даниила Медведева.

«Что касается младшей дочки, то пока не хотелось бы таскать ее с собой по всем турнирам, только на некоторые. Когда станет постарше, можно будет ее хоть куда-то брать. Думаю, наши дети могут подружиться с Алисой Медведевой. В первую очередь нужно ее познакомить со старшей дочкой Лизой, она потрясающая нянька», — отметила спортсменка.

37-летняя Веснина — трехкратная победительница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. На летних Олимпийских играх-2020 в Токио она завоевала серебряную медаль в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.

Источник: Sport24
Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Елена Веснина
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