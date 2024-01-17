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Сегодня, 13:11

Вихлянцева высказалась о победе Андреевой во втором круге Australian Open-2024 над Жабер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе Мирры Андреевой во втором круге Australian Open-2024 над Онс Жабер.

«Если честно, я не удивилась тому, что Мирра обыграла Онс. Мирра боец, она очень хорошо готова к новому сезону. Она нас удивляла на протяжении прошлого сезона и сейчас продолжает это делать. Слежу и радуюсь за нее. Каждый теннисист выходит на определенный уровень, когда сыграл несколько матчей на турнире. У Мирры, после победы над Жабер, до четвертьфинала сетка будет легче. Будем смотреть, как она легко проходит других соперниц», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.ru.

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Туниса со счетом 6:0, 6:2.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

Источник: https://metaratings.ru/news/vikhlyanceva-budem-smotret-kak-andreeva-legko-prokhodit-sopernic-do-chetvertfinala-324820/
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Наталья Вихлянцева
Онс Жабер
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