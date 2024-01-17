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Сегодня, 12:43

Журова высказалась о популярности тенниса в России на фоне победы Андреевой над Жабер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о популярности тенниса в России на фоне победы 16-летней Мирры Андреевой над Онс Жабер во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Сегодня теннис в России является ведущим видом спорта. Теннисные организации действительно стараются быть вне политики, за что им уважение. Поэтому сейчас очень приятно видеть наших ребят на международных соревнованиях и радоваться их победам. Мирра Андреева влюбила уже в себя болельщиков со всего мира. Для нашего спорта теннисисты всегда значили много, а сегодня и подавно», — приводит слова Журовой Sport24.

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Туниса со счетом 6:0, 6:2.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-612878-zhurova-segodnya-tennis-v-rossii-vedushchiy-vid-sporta-mirra-andreyeva-vlyubila-v-sebya-bolelshchikov-so-vsego-mira
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Онс Жабер
Светлана Журова
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