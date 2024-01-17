Журова высказалась о популярности тенниса в России на фоне победы Андреевой над Жабер

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о популярности тенниса в России на фоне победы 16-летней Мирры Андреевой над Онс Жабер во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Сегодня теннис в России является ведущим видом спорта. Теннисные организации действительно стараются быть вне политики, за что им уважение. Поэтому сейчас очень приятно видеть наших ребят на международных соревнованиях и радоваться их победам. Мирра Андреева влюбила уже в себя болельщиков со всего мира. Для нашего спорта теннисисты всегда значили много, а сегодня и подавно», — приводит слова Журовой Sport24.

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Туниса со счетом 6:0, 6:2.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.