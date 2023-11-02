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Сегодня, 21:28

Жабер пожертвует часть призовых с итогового турнира на помощь палестинцам

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер рассказала, что пожертвует часть призовых с итогового турнира на помощь палестинцам.

«Очень тяжело видеть, как каждый день умирают дети, младенцы. Это душераздирающе. Поэтому я решила пожертвовать часть призовых на помощь палестинцам. Извините, ребят. Я знаю, что должна говорить о теннисе, но очень тяжело смотреть эти видео каждый день.

Извините, это не политическое заявление, это просто человечность. Я хочу мира в этом мире, вот и все», — сказала Жабер после победы над Маркетой Вондроушовой.

 

Ассоциация тенниса Израиля пожаловалась WTA после того, как Жабер поддержала Палестину

Онс Жабер
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