Свентек обвинила WTA в желании зарабатывать, не заботясь о здоровье теннисисток

Польская теннисистка Ига Свентек выступила с критикой в адрес Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Мне 22 года, я провела два самых напряженных сезона в своей жизни и уже чувствую, что мне будет тяжело продолжать играть еще много лет, если WTA пойдет по пути увеличения количества обязательных турниров. Мне кажется, что все основано на желании заработать больше, не заботясь о благополучии и здоровье», — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

Ранее WTA раскритиковала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Кроме того, она вместе с еще 20 теннисистками написала письмо в организацию, в котором пожаловалась на низкие зарплаты спортсменок.

Позже отдельное письмо с жалобами отправила и Свентек, но WTA отказалась отвечать теннисисткам в официальном виде, пригласив их на встречу с руководством.