Свентек пожаловалась на Потапову, вышедшую на матч в джерси «Спартака». WTA официально запретит игрокам надевать футболки российских клубов?

К Азаренко в форме «ПСЖ» и Звереву в форме «Баварии» вопросов не было.

Невинная акция Анастасии Потаповой, решившей поддержать любимый клуб на турнире в Индиан-Уэллсе, обернулась крупным скандалом. Напомним, что в матче третьего круга американского «мастерса» 28-я ракетка мира вышла на корт в джерси московского «Спартака», за который болеет более 10 лет (менеджер Потаповой Александр Островский фанат красно-белых с детства). Ее соперницу американку Джессику Пегулу это не смутило. После выигранного матча она не обратила на это никакого внимания, а только похвалила россиянку, назвав ее отличной теннисисткой. Однако во вторник, 14 марта, это действие решила осудить первая ракетка мира. Ига Свентек рассказала, что переговорила с руководством WTA, и ей обещали, что впредь подобные ситуации не повторятся. То есть теперь организация запретит игрокам надевать футболки российских клубов?

Отказ от поддержки

Чемпионка Линца проводила второй турнир в качестве игрока топ-30. В первом круге Потапова прошла китаянку Ван Сиюй, но в 1/16 финала прекратила борьбу в Индиан-Уэллсе. Анастасия выиграла первый сет у третьей «сеяной» Джессики Пегулы, но затем уступила две партии в довольно равной борьбе. Однако главным предметом обсуждения стала не ее уверенная игра, а выход на корт в футболке «Спартака».

Эта мини-акция была расценена некоторыми журналистами как провокация. Об этом, в частности, в твиттере написал обозреватель испанского Punto de Break Карлос Наварро. Также спортсменку раскритиковало польское издание SportPL. Впрочем, это не вызвало широкого резонанса, пока свою точку зрения не высказала Ига Свентек.

Анастасия Потапова на стадионе «Спартак». Фото Соцсети

«Честно говоря, я была удивлена, — отметила Свентек Przeglad Sportowy. — Мне казалось, Потапова понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения. Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что тур объяснит другим игрокам, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило».

По словам победительницы трех турниров «Большого шлема», в WTA должны были подготовить подобные предупреждения намного раньше. «Раз такие ситуации случаются, сообщить об этом нужно было намного раньше, — продолжила Свентек. — В начале СВО в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому относиться. Если бы с самого начала руководство давало четкие инструкции, тогда, возможно, таких ситуаций не было бы вообще».

Официальных заявлений от WTA об общении со Свентек пока не выходило.

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

Азаренко, Джокович, Зверев и другие

Интересно, в этом году экс первая ракетка мира Виктория Азаренко неоднократно появлялась на своих пресс-конференция в форме «ПСЖ». Но у всех это вызывало только умиление. Азаренко рассказывала, что болеет за парижский клуб с 2012 года, после подписания Дэвида Бекхэма, посещала множество матчей «ПСЖ», а ее сын Лео мечтает играть именно в этом клубе.

«Теперь я футбольная мама, и мне это нравится, — рассказывала Азаренко на пресс-конференции после матча первого раунда Ausralian Open-2023 c Софией Кенин. — Мне нравится его поддерживать. Я часто веду себя эмоционально и кричу. На самом деле я очень горжусь, потому что поддерживать своего сына — это совершенно новое чувство для меня. И мне не стыдно за свои эмоции. Как-то я даже спросила его: «Лео, тебе нравится, когда мама поддерживает тебя?» Он ответил: «Да, мне это нравится, мам». «Я не слишком громкая?» Он сказал: «Ну, иногда, но это нормально. Мне это нравится».

Виктория вышла в футболке ПСЖ и на четвертьфинал австралийского «мейджора» с Пегулой. И это принесло ей удачу. Также в экипировке футбольных клубов в последние годы на корт выходили Александр Зверев («Бавария»), Новак Джокович («Црвена Звезда»), Доминик Тим («Челси») и Ник Кирьос («Тоттенхэм»).

Но вопросы со стороны общественности вызвала только футболка «Спартака». Магия.