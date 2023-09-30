Кудерметова выиграла марафонское российское дерби. Теперь ее ждет финал в Токио

Вероника обыграла в столице Японии Анастасию Павлюченкову, а Диана Шнайдер в Нинбо уступила в финале Онс Жабер

Токио, Япония. WTA 500

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3

Нинбо, Китай. WTA 250

Финал

Онс Жабер (Тунис, 1) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 6:1

Вероника Кудерметова неудержима. Россиянка в марафонском российском дерби в полуфинале турнира WTA-500 в Токио обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову и теперь встретится в финале с американкой Джессикой Пегулой. 19-летняя россиянка Диана Шнайдер в китайском Нинбо свой дебютный финал в карьере выиграть не смогла, не справившись с опытнейшей Онс Жабер из Туниса.

В шаге от второго титула WTA

Сражение Кудерметовой и Павлюченковой в полуфинале турнира в Токио получилось ярким, зрелищным и очень затяжным. Матч продолжался без пяти минут три с половиной часа. Вероника, напомним, днем ранее совершила героический теннисный подвиг, выбив вторую ракетку мира Игу Свентек, в четырех предыдущих матчах против которой взяла всего десять геймов. Конечно же, она поймала кураж, доказав себе, что черная полоса (пять поражений в семи матчах перед турниром в столице Японии) осталась позади.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Впрочем, и Павлюченкова показывает, что она готова к возвращению в элиту. После четвертьфинала «Ролан Гаррос» Анастасия, в том числе и из-за низкого рейтинга, связанного с длительным перерывом, играла не так уж много турниров на уровне WTA. Но зато к азиатской серии набрала прекрасную форму, что и подтвердила в Токио. Впервые с Открытого чемпионата Франции-2021 (там она, напомним, уступила в финале Барборе Крейчиковой из Чехии) дойдя до полуфинала и обыграв, в частности, в четвертьфинале соотечественницу Екатерину Александрову, выбившую, в свою очередь, прошлогоднюю чемпионку Людмилу Самсонову. Благодаря успехам в столице Японии Павлюченкова уже в «живом» рейтинге приблизилась к топ-60. Но выше подняться пока не получилось, поскольку дерби у Кудерметовой выиграть не удалось. Хотя шансы были.

Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

В первой партии Анастасия вела с брейком 4:2, а при счете 5:4 в свою пользу имела на подаче Вероники сразу пять сетболов. Вот только ни один из них не реализовала, а на тай-брейке уже Кудерметова смогла-таки поставить точку в партии с третьего сетбола.

Второй сет получился схожим по сюжету. Вновь в начале партии Павлюченкова сделала брейк и повела с разницей в два гейма, вновь Кудерметова догнала, и все решилось на тай-брейке. На сей раз в пользу Анастасии. Логично, что в таком равном матче дошло до третьего сета, где при 3:3 Кудерметова выдала классные три гейма и взяла-таки этот матч. Таким образом, Вероника вышла в седьмой финал в карьере, правда, титул у нее пока только один, добытый на грунте Чарльстона (США) весной 2021 года. За трофей в Токио она сыграет с Пегулой, в двух сетах победившей гречанку Марию Саккари.

Кстати, уже известно, что Кудерметова, как и Павлюченкова, Пегула и Саккари, начнут турнир в WTA-1000 в Пекине со второго круга благодаря новым правилам WTA. При этом первая ракетка мира Арина Соболенко и остальные лидеры рейтинга начнут с первого круга. Отметим, что пробилась в основную сетку и юная россиянка Мирра Андреева — в финале квалификации против соотечественницы Анны Калинской она вела 6:0, 3:1, после чего соперница снялась.

Диана Шнайдер. Фото AFP

Первый «блин» Шнайдер

В свою очередь, Шнайдер в Пекине мы не увидим — из-за низкого рейтинга и отсутствия wild card в основную сетку Диана не попала. Но зато в другом китайском городе Нинбо, пусть и на куда более скромном турнире WTA-250, произвела настоящий фурор. 19-летняя россиянка в четвертьфинале выбила двукратную победительницу Уимблдона, чемпионку супертурнира в Майами-2023 чешку Петру Квитову, что уже говорит очень о многом. В финале 85-я ракетка мира встречалась с другой топ-теннисисткой, первой сеяной Онс Жабер, игравшей в двух последних финалах Уимблдона.

Примечательно, что в четвертьфинале тунисская теннисистка едва не уступила опытнейшей 38-летней россиянке Вере Звонаревой, которая старше Шнайдер в два раза. Увы, в финале в матче Онс и Дианы борьбы толком не получилось — Шнайдер эпизодически играла очень здорово, однако большое количество невынужденных ошибок мешало ей выигрывать геймы. Она повела 1:0, но затем уступила пять геймов подряд. Во второй партии она также начала, взяв свою подачу, вот только затем проиграла уже шесть геймов подряд, получив скрытую баранку. Но объективно Жабер на данный момент явно сильнее. Что касается Дианы, то турнир все равно получился для нее прорывным — в рейтинге теперь она войдет в топ-65, отыграв более 20 позиций.