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Сегодня, 13:15

Кудерметова обыграла лучшую теннисистку современности. Била себя по голове, но поймала кураж

Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Свентек и вышла в полуфинал турнира в Токио
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Теннисистка Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Одна из россиянок точно будет в финале турнира в Токио.

Женщины. WTA 500 (Токио)
1/4 финала
Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 2:6, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 7:5
Джессика Пегула (США, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:1, 6:0

WTA 250 (Нинбо)
1/2 финала
Диана Шнайдер (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:4, 6:1

Мужчины. ATP 500 (Пекин)
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:1
Андрей Рублев (Россия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 6:1, 6:4

В российском женском теннисе редко случаются знаковые, большие победы. Несколько наших девушек — крепкие середняки из второго десятка мирового рейтинга, но пробиться выше им не удается уже несколько лет. Поэтому максимально приятны новости с востока Азии, где в Китае и Японии в выходные уже точно состоятся два финала с участием наших. Причем по пути была выпровожена с турнира полячка Ига Свентек, которая не раз выступала за отстранение россиян.

Теннисистки Ига Свентек и Вероника Кудерметова
Ига Свентек и Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Чудо от Кудерметовой

Польке помогла собраться в прихожей и открыла дверь Вероника Кудерметова. Фантастическая первая подача в первом сете, на которой она выиграла 83% мячей — а по-другому с полячкой и нельзя играть. Да, она на данный момент вторая ракетка мира, но точно одна из лучших теннисисток этого поколения. В лучшей форме ее сравнивают с роботом — настолько точно и мощно она раскидывает мячи по углам сразу после подачи. Среди действующих теннисисток больше титулов «Большого шлема» только у Винус Уильямс (7 против 4) — но вы сами все понимаете. Причем ничто перед матчем не предвещало борьбы. Четыре игры, общий счет 0-4, причем складывались они так: 3:6, 3:6 в 2020-м; 1:6, 0:6 в 2021-м; 0:6, 1:6 в Дохе этого года и 1:6, 1:6 пять месяцев назад в Мадриде. Никакого просвета в конце тоннеля, как в польской шахте.

Вероника Кудерметова. Кудерметова проиграла 43-летней Уильямс, ведя 4:1 и 5:1 в двух сетах

Первая партия завершилась со счетом 6:2. Было ощущение, что Ига решила манкировать подготовку к сопернице и думала в стиле известного Вовки, что «и так сойдет». Во втором сете полячка собралась и вернула должок с тем же счетом. Видно, что Вероника, как всегда, занервничала, начала много ошибаться, перестала попадать первую подачу.

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Но тем ценнее то, что стряслось дальше. В Японии привыкли к землетрясениям, а сегодня в Токио произошло еще одно, теннисное. Вероника вышла на третий сет — и сразу же брейканула соперницу. Причем как — с третьего брейк-пойнта, который Свентек позволила реализовать своей двойной ошибкой. Россиянка играла максимально неудобно для конкурентки, постоянно под руку, и Иге приходилось выгребать мяч из-под себя. И выводящую с корта подачу умудрялась возвращать довольно остро. Даже когда 19-я ракетка мира ошибалась по длине, все равно храбрилась и показывала большой палец. Правда, после некоторых ошибок начинала бить себя по голове. Но в целом явно чувствовала кураж, даже каждого мальчика, подающего мячи, благодарила. Соперница скорее поймала тильт.

Теннисистка Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Русский полуфинал

Свентек весь этот фестиваль непослушания явно не нравился, и в своей кепочке гримасой она напоминала недовольного гопника. Но мобилу отжать у Вероники не удалось — скорее наоборот, сегодня была мобильнее и резче. Хотя, конечно, приходилось сидеть в обороне — но тут уже помогала полька со своим 49 невынужденными ошибками за матч. После брейка Вероника вцепилась в матч и уже не отдала, вовремя включая первую подачу. Перед последним геймом даже грамотно взяла паузу и прямо перед началом пошла менять ракетку. Гроссмейстерская, умная победа над вторым номером мира. И холодное рукопожатие от Иги напоследок.

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В полуфинале Кудерметова вышла на Анастасию Павлюченкову, так что в воскресенье нас точно ждет финал с участием россиянки. С другой стороны сетки американка Пегула, которая сегодня вынесла Дарью Касаткину. Даша, видимо, просто забыла сегодня прийти на корт — 6:1, 6:0. Еще одну полуфиналистку определили гречанка Саккари и француженка Гарсиа.

Но и это еще не все, как говорят в рекламе. В финале турнира категории 250 в китайском Нинбо Диана Шнайдер демонстрирует свою природную мощь чешкам. Обувь ни при чем — просто сначала под руку 19-летней Диане попала второй номер «посева» Петра Квитова (6:1, 4:6, 6:3), а теперь она почти не заметила Линду Фрухвиртову (6:4, 6:1). И стиль одежды у Дианы интересный — юбка поверх спортивного комбинезона, бандана на голове. Короче, стоит включить финал — в нем, вероятно, придется играть против опасной Онс Жабер.

Ну и мужчины в Пекине не подводят — Медведев начал свой поход к финалу с Алькарасом с дежурного разгрома Томми Пола, Рублев в результате волевой победы перешагнул через Норри. В случае побед в следующем раунде над австралийцем Де Минауром и французом Юмбером в 1/4 финала первый и второй номера нашей сборной встретятся между собой.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Ига Свентек
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