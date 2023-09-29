Кудерметова обыграла лучшую теннисистку современности. Била себя по голове, но поймала кураж

Одна из россиянок точно будет в финале турнира в Токио.

Женщины. WTA 500 (Токио)

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 2:6, 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 7:5

Джессика Пегула (США, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:1, 6:0



WTA 250 (Нинбо)

1/2 финала

Диана Шнайдер (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:4, 6:1



Мужчины. ATP 500 (Пекин)

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:1

Андрей Рублев (Россия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 6:1, 6:4

В российском женском теннисе редко случаются знаковые, большие победы. Несколько наших девушек — крепкие середняки из второго десятка мирового рейтинга, но пробиться выше им не удается уже несколько лет. Поэтому максимально приятны новости с востока Азии, где в Китае и Японии в выходные уже точно состоятся два финала с участием наших. Причем по пути была выпровожена с турнира полячка Ига Свентек, которая не раз выступала за отстранение россиян.

Ига Свентек и Вероника Кудерметова. Фото AFP

Чудо от Кудерметовой

Польке помогла собраться в прихожей и открыла дверь Вероника Кудерметова. Фантастическая первая подача в первом сете, на которой она выиграла 83% мячей — а по-другому с полячкой и нельзя играть. Да, она на данный момент вторая ракетка мира, но точно одна из лучших теннисисток этого поколения. В лучшей форме ее сравнивают с роботом — настолько точно и мощно она раскидывает мячи по углам сразу после подачи. Среди действующих теннисисток больше титулов « Большого шлема » только у Винус Уильямс (7 против 4) — но вы сами все понимаете. Причем ничто перед матчем не предвещало борьбы. Четыре игры, общий счет 0-4, причем складывались они так: 3:6, 3:6 в 2020-м; 1:6, 0:6 в 2021-м; 0:6, 1:6 в Дохе этого года и 1:6, 1:6 пять месяцев назад в Мадриде. Никакого просвета в конце тоннеля, как в польской шахте.

Первая партия завершилась со счетом 6:2. Было ощущение, что Ига решила манкировать подготовку к сопернице и думала в стиле известного Вовки, что «и так сойдет». Во втором сете полячка собралась и вернула должок с тем же счетом. Видно, что Вероника, как всегда, занервничала, начала много ошибаться, перестала попадать первую подачу.

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Но тем ценнее то, что стряслось дальше. В Японии привыкли к землетрясениям, а сегодня в Токио произошло еще одно, теннисное. Вероника вышла на третий сет — и сразу же брейканула соперницу. Причем как — с третьего брейк-пойнта, который Свентек позволила реализовать своей двойной ошибкой. Россиянка играла максимально неудобно для конкурентки, постоянно под руку, и Иге приходилось выгребать мяч из-под себя. И выводящую с корта подачу умудрялась возвращать довольно остро. Даже когда 19-я ракетка мира ошибалась по длине, все равно храбрилась и показывала большой палец. Правда, после некоторых ошибок начинала бить себя по голове. Но в целом явно чувствовала кураж, даже каждого мальчика, подающего мячи, благодарила. Соперница скорее поймала тильт.

Анастасия Павлюченкова. Фото AFP

Русский полуфинал

Свентек весь этот фестиваль непослушания явно не нравился, и в своей кепочке гримасой она напоминала недовольного гопника. Но мобилу отжать у Вероники не удалось — скорее наоборот, сегодня была мобильнее и резче. Хотя, конечно, приходилось сидеть в обороне — но тут уже помогала полька со своим 49 невынужденными ошибками за матч. После брейка Вероника вцепилась в матч и уже не отдала, вовремя включая первую подачу. Перед последним геймом даже грамотно взяла паузу и прямо перед началом пошла менять ракетку. Гроссмейстерская, умная победа над вторым номером мира. И холодное рукопожатие от Иги напоследок.

В полуфинале Кудерметова вышла на Анастасию Павлюченкову, так что в воскресенье нас точно ждет финал с участием россиянки. С другой стороны сетки американка Пегула, которая сегодня вынесла Дарью Касаткину. Даша, видимо, просто забыла сегодня прийти на корт — 6:1, 6:0. Еще одну полуфиналистку определили гречанка Саккари и француженка Гарсиа.

Но и это еще не все, как говорят в рекламе. В финале турнира категории 250 в китайском Нинбо Диана Шнайдер демонстрирует свою природную мощь чешкам. Обувь ни при чем — просто сначала под руку 19-летней Диане попала второй номер « посева » Петра Квитова (6:1, 4:6, 6:3), а теперь она почти не заметила Линду Фрухвиртову (6:4, 6:1). И стиль одежды у Дианы интересный — юбка поверх спортивного комбинезона, бандана на голове. Короче, стоит включить финал — в нем, вероятно, придется играть против опасной Онс Жабер.