Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:15

Самсонова продолжает бить личные рекорды. Россиянка уверенно вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине

Самсонова победила латвийку Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Теннисистка Людмила Самсонова.
Людмила Самсонова.
Фото AFP
Telegram Дзен
Легкая победа над латвийкой Еленой Остапенко.

Пекин, Китай. WTA 1000. Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:3, 6:2

Людмила Самсонова осталась единственной россиянкой на «тысячнике» в Пекине. Компанию ей могла составить Вера Звонарева, которая остановилась на четвертьфинальной стадии парного турнира в дуэте с Лаурой Зигемунд из Германии. Теннисистки, которые в прошлые выходные взяли титул в другом китайском городе Нинбо, в Пекине не справились с бразильской парой Гамарра Мартинс/Луиза Стефани — 6:2, 6:3. А вот Самсоновой путевка в полуфинал досталась без лишних проблем. С неудобной латвийкой Еленой Остапенко россиянка разобралась в двух сетах.

Мирра Андреева. Победа Самсоновой над украинкой и полтора идеальных сета от Мирры. Как наши девушки выступают в Пекине

30 побед Самсоновой

Пока четвертьфинал с Остапенко выглядит самым простым для Людмилы. По сетке China Open россиянка продвигалась с препятствиями. Особенно трудовой получилась победа в предыдущем матче над украинкой Мартой Костюк. В решающем третьем сете Самсонова уступала сопернице со счетом 0:3, при этом два гейма были проиграны на своей подаче. Но в нужный момент Людмила собралась и совершила камбэк — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

Успех в матче Костюк стал 30-й победой Самсоновой в этом сезоне. Таким образом, она побила свой личный рекорд — в прошлом году их было 29. Однако в текущем сезоне россиянке не хватает титулов. В 2022-м она взяла трофеи в Вашингтоне, Кливленде и Токио, а в нынешнем, если не считать парную победу в Дубае с Кудерметовой, у нее пока есть только два финала в Монреале и Абу-Даби.

Теннисистка Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Статистика личных встреч с Остапенко была не в пользу россиянки. До поединка в Пекине они играли между собой три раза, и в двух матчах сильнее была латвийка: в первом круге Australian Open-2020 и полуфинале турнира в Люксембурге в 2021-м. Но последняя победа числилась за Людмилой. В нынешнем сезоне она разгромила Елену на грунте в Мадриде — 6:2, 6:0.

Ярко выраженного фаворита в новой встрече не было. Чуть больше шансов давали Остапенко. В предыдущем матче она спокойно справилась с американой Джессикой Пегулой, занимающей четвертую строчку рейтинга WTA. Да и турнир в Пекине ей знаком больше. Она играла здесь пять раз и даже доходила до полуфинала, когда для Самсоновой это дебютное выступление на China Open.

Фото Reuters

Тонометр для Остапенко

С первого гейма Людмила начала доставлять проблемы сопернице на ее подаче своим резким и быстрым приемом. После матча россиянка признается, что старалась агрессивно играть на первых мячах, что и принесло ей успех. Тактика работала еще потому, что у Остапенко не шла первая подача. Да и со второй было не все гладко. В результате Самсонова сразу же повела с брейком, а на своей подаче продемонстрировала серию из трех эйсов подряд.

Вероника Кудерметова. Победную серию Кудерметовой завершила чемпионка US Open. Россиянка упустила прекрасный шанс

Латвийка была с самого начала не очень активной, даже, можно сказать, вялой. Отсюда и перевес по эйсам — 7:1. Остапенко просто не бросалась за всеми быстрыми мячами и оставляла без внимания укороченные, которые посылала ей Самсонова. При счете 4:1 Елена поняла, что в игре нужно что-то менять, и взяла медицинскую паузу. Во время тайм-аута физиотерапевт просто измерила теннисистке давление, а после, взглянув на показания тонометра, дала какие-то советы. Все. Ни массажей, ни каких других действий не было.

Теннисистка Елена Остапенко.
Фото AFP

Тем не менее пауза пошла Остапенко на пользу. Она тут же ответила сопернице таким же колючим приемом, которым терзала ее Самсонова до тайм-аута, и смогла отыграть один брейк, а затем взять и свою подачу — 4:3. У Людмилы в этот период стали проявляться ошибки на первой подаче и при ударе с бэкхенда, но уверенность вернулась быстро. Силы снова покинули Елену, которая почти без борьбы отдала концовку первого сета.

Во второй партии активность к Остапенко не вернулась. Зато стало больше привычных закатанных глаз, жестких споров с людьми из своего бокса и недовольства по поводу зрителей, которые слишком долго рассаживаются по местам. Игра у Елены шла со скрипом. Когда в четвертом гейме Самсонова сделала брейк, отыгравшись с 0:40, с победителем стало вообще все ясно.

Людмила Самсонова. Самсонова стала первой ракеткой России. В юности она выступала за Италию

Самсонова сравняла счет во встречах с Еленой Остапенко и улучшила рекорд по победам в сезоне — 31 выигранный матч. Предстоящий полуфинал станет для нее четвертым в году. Ранее он играла за выход в финал на WTA-500 в Абу-Даби и Вашингтоне, а также на WTA-1000 в Монреале. По итогам турнира в Пекине Людмила уже точно вернется в топ-20 рейтинга WTA. На данный момент она занимает 22-ю строчку.

Теннис
Елена Остапенко
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победную серию Кудерметовой завершила чемпионка US Open. Россиянка упустила прекрасный шанс