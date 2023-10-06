Самсонова продолжает бить личные рекорды. Россиянка уверенно вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине

Легкая победа над латвийкой Еленой Остапенко.

Пекин, Китай. WTA 1000. Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:3, 6:2

Людмила Самсонова осталась единственной россиянкой на «тысячнике» в Пекине. Компанию ей могла составить Вера Звонарева, которая остановилась на четвертьфинальной стадии парного турнира в дуэте с Лаурой Зигемунд из Германии. Теннисистки, которые в прошлые выходные взяли титул в другом китайском городе Нинбо, в Пекине не справились с бразильской парой Гамарра Мартинс/Луиза Стефани — 6:2, 6:3. А вот Самсоновой путевка в полуфинал досталась без лишних проблем. С неудобной латвийкой Еленой Остапенко россиянка разобралась в двух сетах.

30 побед Самсоновой

Пока четвертьфинал с Остапенко выглядит самым простым для Людмилы. По сетке China Open россиянка продвигалась с препятствиями. Особенно трудовой получилась победа в предыдущем матче над украинкой Мартой Костюк. В решающем третьем сете Самсонова уступала сопернице со счетом 0:3, при этом два гейма были проиграны на своей подаче. Но в нужный момент Людмила собралась и совершила камбэк — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

Успех в матче Костюк стал 30-й победой Самсоновой в этом сезоне. Таким образом, она побила свой личный рекорд — в прошлом году их было 29. Однако в текущем сезоне россиянке не хватает титулов. В 2022-м она взяла трофеи в Вашингтоне, Кливленде и Токио, а в нынешнем, если не считать парную победу в Дубае с Кудерметовой, у нее пока есть только два финала в Монреале и Абу-Даби.

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Статистика личных встреч с Остапенко была не в пользу россиянки. До поединка в Пекине они играли между собой три раза, и в двух матчах сильнее была латвийка: в первом круге Australian Open-2020 и полуфинале турнира в Люксембурге в 2021-м. Но последняя победа числилась за Людмилой. В нынешнем сезоне она разгромила Елену на грунте в Мадриде — 6:2, 6:0.

Ярко выраженного фаворита в новой встрече не было. Чуть больше шансов давали Остапенко. В предыдущем матче она спокойно справилась с американой Джессикой Пегулой, занимающей четвертую строчку рейтинга WTA. Да и турнир в Пекине ей знаком больше. Она играла здесь пять раз и даже доходила до полуфинала, когда для Самсоновой это дебютное выступление на China Open.

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Тонометр для Остапенко

С первого гейма Людмила начала доставлять проблемы сопернице на ее подаче своим резким и быстрым приемом. После матча россиянка признается, что старалась агрессивно играть на первых мячах, что и принесло ей успех. Тактика работала еще потому, что у Остапенко не шла первая подача. Да и со второй было не все гладко. В результате Самсонова сразу же повела с брейком, а на своей подаче продемонстрировала серию из трех эйсов подряд.

Латвийка была с самого начала не очень активной, даже, можно сказать, вялой. Отсюда и перевес по эйсам — 7:1. Остапенко просто не бросалась за всеми быстрыми мячами и оставляла без внимания укороченные, которые посылала ей Самсонова. При счете 4:1 Елена поняла, что в игре нужно что-то менять, и взяла медицинскую паузу. Во время тайм-аута физиотерапевт просто измерила теннисистке давление, а после, взглянув на показания тонометра, дала какие-то советы. Все. Ни массажей, ни каких других действий не было.

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Тем не менее пауза пошла Остапенко на пользу. Она тут же ответила сопернице таким же колючим приемом, которым терзала ее Самсонова до тайм-аута, и смогла отыграть один брейк, а затем взять и свою подачу — 4:3. У Людмилы в этот период стали проявляться ошибки на первой подаче и при ударе с бэкхенда, но уверенность вернулась быстро. Силы снова покинули Елену, которая почти без борьбы отдала концовку первого сета.

Во второй партии активность к Остапенко не вернулась. Зато стало больше привычных закатанных глаз, жестких споров с людьми из своего бокса и недовольства по поводу зрителей, которые слишком долго рассаживаются по местам. Игра у Елены шла со скрипом. Когда в четвертом гейме Самсонова сделала брейк, отыгравшись с 0:40, с победителем стало вообще все ясно.

Самсонова сравняла счет во встречах с Еленой Остапенко и улучшила рекорд по победам в сезоне — 31 выигранный матч. Предстоящий полуфинал станет для нее четвертым в году. Ранее он играла за выход в финал на WTA-500 в Абу-Даби и Вашингтоне, а также на WTA-1000 в Монреале. По итогам турнира в Пекине Людмила уже точно вернется в топ-20 рейтинга WTA. На данный момент она занимает 22-ю строчку.