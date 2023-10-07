Людмила в финале сыграет с Игой Свентек.

Пекин, Китай. WTA 1000. Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (9:7), 6:3

Россиянка Людмила Самсонова во второй раз в карьере вышла в финал супертурниров WTA 1000. Два месяца назад она уступила в решающем матче в Монреале американке Джессике Пегуле, но тогда это поражение можно было объяснить сложнейшим игровым графиком из-за капризной погоды. Сейчас же Самсонова к титульному матчу против Иги Свентек из Польши подходит свежей и уверенной в себе. Особенно после впечатляющей победы в двух партиях над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Абсолютная мощь Самсоновой

Конечно, если говорить об игре Рыбакиной и Самсоновой, то, с одной стороны, утверждать, что Людмила смела Елену с корта, было бы преувеличением. Соперницы сыграли абсолютно равный первый сет с одинаковым количеством выигранных розыгрышей, продолжавшийся 65 минут. Да и во второй партии все могло бы завершиться тай-брейком, не начни сорить в восьмом гейме Рыбакина двойными ошибками. Нельзя назвать подавляющим и преимущество россиянки по выигранным розыгрышам в целом — 78:70.

С другой стороны, именно Самсонова вела игру на протяжении всего полуфинала. Рыбакина любит и умеет играть мощно, диктовать соперницам условия на корте, а тут чемпионке Уимблдона-2022 пришлось играть в несвойственный ей оборонительный теннис. Цифры говорят сами за себя — Елена за всю встречу совершила всего семь виннерсов при 13 невынужденных ошибках, в то время как Людмила куда чаще заставляла соперницу провожать мяч лишь взглядом. Сама за счет активных действий выигрывала мячи, сама проигрывала. В итоге у нее набралось по 33 виннерса и невынужденные ошибки. И да, частенько на фоне ударов навылет Самсоновой Рыбакина выглядела абсолютно растерянной.

Впрочем, не сказать, что такой ход поединка стал сенсацией, ведь и в трех предыдущих матчах между этими соперницами Людмила выглядела лучше и побеждала. Счет личных встреч был 3:0 в ее пользу, причем в последний раз они с Рыбакиной встречались в августе в полуфинале WTA 1000 в Монреале. Россиянка выиграла в трех партиях (1:6, 6:1, 6:2), но в тот же день вынуждена была играть финал и на усталости проиграла Пегуле «в одну калитку».

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На сей раз Самсонова справилась в двух партиях, пусть и не без нервотрепки. Теннисистка из Казахстана, выбившая в четвертьфинале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, конечно, хотела размочить счет в очном противостоянии с Людмилой. В первой партии до счета 4:4 оппоненткам удавалось удерживать свои подачи, но затем россиянка сделала брейк. Вот только после этого Самсонова не смогла подать на сет, проиграв гейм под ноль. Мало того, при 5:6 у Рыбакиной даже был сетбол, который, впрочем, она упустила, а вскоре Людмила эффектным укороченным перевела партию на тай-брейк. Где с третьего сетбола сумела-таки поставить победную точку.

Во второй партии соперницы брали свои подачи и, вероятно, продвигались ко второму тай-брейку, как вдруг при 3:4, 40:15 на подаче Рыбакиной игра Елены начала разваливаться. И если первый брейк-пойнт после двойной ошибки Самсонова не реализовала, то затем ей и делать-то ничего не пришлось — теннисистка из Казахстана после «ровно» сделала две двойные подряд. На сей раз Людмила уверенно подала на второй сет и матч, выиграв четыре розыгрыша подряд.

Фото Reuters

Предстоящий финал станет для россиянки седьмым на уровне WTA — пока в ее активе четыре титула. Но ни одного на уровне WTA 1000. И хотя Свентек, обыгравшая в полуфинале американку Кори Гауфф, выглядит очень сложной соперницей, шансы на титул в Пекине у Самсоновой не так и плохи. Тем более если неделю назад в Токио с Игой справилась Вероника Кудерметова, то почему бы не повторить Людмиле? Главное, сохранить мощь и допускать не так много брака.

«Самсонова по качеству игры вообще должна быть в пятерке. Не хватает немного стабильности. В скорости она не уступает никому из ведущих игроков. Многое зависит от физического состояния и тактики. Сейчас она в форме. Достаточно легко прошла Рыбакину, но со Свентек нужна плотность игры. Потому что Свентек, так же как и Касаткина, является одним из самых умных игроков в туре. С ней надо очень длинно играть и не давать проявлять ее лучшие качества. Скорость и плотность игры лишат ее возможности созидать. По тому, как Самсонова играет последние матчи, она, конечно, может выиграть, но для этого нужна здоровая нервная система и плотность игры», — дал «СЭ» прогноз на финал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Действительно, в Пекине Людмила пока играет как теннисистка топ-5, если не топ-3. Отметим, что в случае завоевания трофея она станет 11-й ракеткой мира, в случае поражения в финале — 16-й.