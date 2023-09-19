Шарапова вновь набирает форму. Звездная россиянка собирается вернуться в теннис?

Мария в свои 36 лет возобновила серьезные тренировки.

Мария Шарапова в последнее время вновь заставляет говорить о себе в теннисном мире. В августе она побывала на «мастерсе» в Торонто, где тепло пообщалась с испанцем Карлосом Алькарасом, затем перебралась в Нью-Йорк на US Open, где также выступила в роли звездной болельщицы на трибунах. Но недавнее видео с тренировки в социальных сетях с интригующей подписью заставило теннисную общественность призадуматься. Неужели 36-летняя россиянка, победительница пяти турниров «Большого шлема» настроена на полноценное возвращение в игру?

Качая железо

«Возвращаюсь к обычной программе. Сильное тело, сильный дух», — подписала свое видео Шарапова. На нем она энергично работает в тренажерном зале с гантелями и гирями, в том числе с весьма увесистыми, качая мышцы ног, рук, а также плечевой пояс. Причем, похоже, даже сейчас Мария находится в прекрасных физических кондициях, так что «возвращение к обычной программе» — это вовсе не банальная попытка привести себя в форму. Поскольку для обычной повседневной жизни экс-теннисистка, родившая в июле 2022-го сына Теодора, и так готова на отлично. Лишнего веса нет, подтянута, бодра. Так, может, это намек на новые теннисные подвиги?

Фото Соцсети

«Предчувствую еще одно возвращение. Никто не делает такие упражнения, просто чтобы «хорошо себя чувствовать», — прокомментировала новое видео Шараповой бывшая российская теннисистка, а ныне гордая австралийка Дарья Сэвилл (в девичестве Гаврилова). Кстати, в начале 2019 года Шарапова именно у Дарьи выиграла свой единственный матч на турнире WTA 500 в Санкт-Петербурге, после чего снялась с соревнований перед четвертьфиналом с Дарьей Касаткиной, объяснив это травмой плеча.

Впрочем, проблемы с плечом тогда действительно были серьезные. После той победы над Сэвилл Мария Юрьевна выиграла в 2019-м все две встречи, а вскоре после вылета в первом круге Australian Open-2020 от хорватки Донны Векич объявила о завершении карьеры.

Это случилось в конце февраля 2020 года, причем в оригинальной форме — в виде эссе на страницах Vogue и Vanity Fair. «Как вы оставляете позади единственную жизнь, которую знаете? Как уходите от кортов, на которых тренировались с тех пор, как были маленькой девочкой, от игры, которую так любите, — единственной, что принесла вам много нерассказанных слов и необъяснимых эмоций? От спорта, где вы нашли семью и поклонников, которые были за вами больше 28 лет? Я новичок в этом, поэтому простите меня. Теннис, я говорю «прощай», — написала тогда, в частности, Шарапова.

Фото Global Look Press

Заразительный пример Возняцки?

С тех пор Мария вышла замуж за британского миллионера Александра Гилкса, родила сына, в общем, жила вполне традиционной жизнью «теннисной звезды на пенсии». Вероятность того, что она вернется на корт не для развлечения, а для борьбы за победы на турнирах WTA, казалась чрезвычайно малой, учитывая обстоятельства и объяснения самой теннисистки. «Травмы плеча для меня не новы — со временем сухожилия износились, как нить. Я делала несколько операций: одну в 2008 году, другую — в прошлом (2019-м. - Прим. «СЭ») году. Я провела бесчисленные месяцы на физиотерапии. Выход на корт в тот день уже казался победой, хотя, по идее, должен был быть лишь первым шагом к ней. Я делюсь этим не для того, чтобы вызвать жалость, а только обрисовать мою новую реальность: мое тело стало отвлекать мое внимание», — писала Шарапова все в том же прощальном эссе.

Впрочем, отдых от теннисных перегрузок на протяжении почти четырех лет вполне мог улучшить состояние здоровья Марии, в том числе и ее «ахиллесова» плеча. К тому же возраст у Шараповой отнюдь не предельный — финалистка US Open-2023 в паре Вера Звонарева старше почти на три года. А недавний пример датчанки Каролин Возняцки, которая завершила карьеру практически синхронно с Шараповой после Открытого чемпионата Австралии-2020, вполне мог вдохновить Марию на подвиги. Ведь Возняцки также ушла из спорта в том числе из-за сложностей со здоровьем, родила двоих детей, а спустя три с половиной года, летом 2023-го, вновь вернулась к профессиональной деятельности и дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где взяла сет у будущей чемпионки американки Кори Гауфф. Ладно, Каро младше Шараповой на три года. Но есть еще пример ровесницы россиянки — немки Татьяны Марии, после рождения детей показывающей очень неплохие результаты в одиночке. В общем, если Шарапова действительно подлечила плечо, то в возвращении нет ничего невозможного. Особенно учитывая фирменный бойцовский характер Марии. По крайней мере, если Шарапова решится попробовать, это будет как минимум очень и очень интересно.