Мирра вытащила матч с Таунсенд с 1:4 в решающем сете. Впечатляющий камбэк юной россиянки

Мирра Андреева вышла во второй круг «тысячника» в Мадриде.

WTA 1000. Мадрид, Испания

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 4:6, 6:1, 7:5

Для Мирры Андреевой этот турнир в Мадриде особенный. Здесь она впервые защищает очки на турнире WTA, которые заработала в прошлом году. Защита дается ей тяжело. В первом круге Андреева с трудом справилась с американкой Тэйлор Таунсенд.

Разный путь в Мадрид

Удивительно, но для опытной 28-летней американки это был первый матч в основной сетке мадридского турнира, а для 16-летней россиянки уже пятый. Именно в столице Испании год назад начался стремительный взлет карьеры Мирры. Тогда она начала грунтовый сезон с двух победных турниров ITF в Швейцарии, за что и получила уайлд-кард от организаторов «тысячника» в Мадриде.

Дебют получился невероятным. Она прошла трех теннисисток из топ-50 рейтинга: канадку Лейлу Фернандес (49), бразильянку Беатрис Хадид Майю (14) и польку Магду Линнет (19). Остановить Андрееву смогла только вторая ракетка планеты Арина Соболенко, которая в итоге и выиграла титул. Таким образом, Мирра, которой во время турнира в Мадриде исполнилось 16 лет (день рождения 29 апреля), стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 c момента их реформы в 2009 году.

Нынешний путь в Мадрид получился совсем другим. Теперь она уже сама игрок топ-50, но предшествующие турниры сложились не так блестяще, хоть теперь соревнования более высокого уровня. Россиянка провела весной мало встреч. Главная причина — травма запястья, из-за которой она снялась с турнира в Майами.

Грунтовый сезон начался для нее во французском Руане, где она повторила свой лучший результат на турнирах WTA и вышла в четвертьфинал. Однако было видно, что прежнего задора у нее пока нет. В Руане, будучи «сеяной» под пятым номером, она выиграла у «несеяных» — аргентинки Нади Подорошки и соотечественницы Элины Аванесян. А в борьбе за выход в полуфинал уступила украинке Ангелине Калининой.

Легкая Таунсенд

Таунсенд внешне не сильно похожа на теннисистку. В свое время из-за габаритов спортсменки случился скандал. Американская теннисная ассоциация признавала ее талант, но отказалась платить первоначальный взнос на юниорском US Open из-за лишнего веса. Тэйлор предлагали сесть на диету, но она решила никого не слушать и идти своим путем, публично покинув USTA.

Теннисистка Таунсенд по-прежнему классная и имеет большой арсенал навыков, которые она демонстрировала в матче против Андреевой в Мадриде. В первом сете американка полностью доминировала на корте. Помогали не только мощные удары, но и изящные укороченные. По корту грузная Тэйлор перемещалась легко. Чего стоит ее забег к сетке в пятом гейме, после которого она без шансов для соперницы пробила по линии и заработала брейк-поинт.

Тэйлор Таунсенд. Фото USA Today Sports

Мирра на фоне американки в первой партии играла плохо. Россиянка много ошибалась (счет по невынужденным в сете 15:8), куда-то пропали дроп-шоты, которые так хорошо летели в Руане, а большинство очков она набрала за счет подачи. Да и на ней Тэйлор доставила немало проблем своим резким приемом.

Камбэк Андреевой

Стартовая партия заслуженно ушла Таунсенд, но второй сет начался совсем по-другому. Андреева впервые в матче спокойно и всухую выиграла гейм, а после сделала брейк и подтвердила его. Это скорее произошло из-за того, что американка сбавила, а не россиянка добавила. Тэйлор пыталась оправдать свои неудачи тем, что в Мадриде стемнело и мяча не видно, попросив судью добавить освещения, но после вернуть свою прекрасную игру из первого сета уже не смогла. Мирра как начинала партию сухим геймом, так его и закончила.

На старте третьего сета вереница ошибок накрыла уже обеих теннисисток одновременно. Сначала свою подачу подарила Таунсенд, но сразу же ответные презенты преподнесла Андреева. В этой битве ошибок побеждала Мирра, но по счету вела Тэйлор. Сделав второй брейк и подтвердив его, американка стабилизировала свою игру. Россиянке уже было недостаточно просто меньше ошибаться, нужно было что-то создавать.

При счете 4:2 в пользу Таунсенд наша теннисистка, которая даже в выигрышном втором сете играла нервно, наконец-то отпустила ситуацию и стала показывать зубы. Она продемонстрировала непроходимую защиту, выстояв под градом отбойных ударов соперницы, и все-таки отыграла брейк. Тэйлор от такого напора поплыла, но россиянка хватку уже не ослабляла. Особенно эффектно Мирра заработала брейк-поинт при счете 5:5, когда американца жестко долбила стену крепости соперницы, но Андреева ответила великолепным обводящим, прилетевшим в самый уголок корта.

Мирра идет дальше. В следующем матче ей предстоит играть против Линды Носковой. Чешка, «сеяная» под 29-м номером, первый раунд турнира в Мадриде пропускала.