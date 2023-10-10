Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?

Хороший старт Андреевой на турнире в Гонконге.

WTA 250. Гонконг, Китай. Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:3

Мирра Андреева впервые приехала на турнир в Гонконг. В соперницы 16-летней россиянке в первом круге досталась действующая победительница Hong Kong Open Даяна Ястремская. Правда, украинка побеждала здесь достаточно давно — в 2018 году, то есть Мирре на тот момент было всего 11 лет. За время паузы в проведении турниров WTA в Китае россиянка подросла, окрепла и уверенно разобралась с чемпионкой Hong Kong Open.

Жалобы на лайк

Несмотря на то что Мирра совсем недавно появилась в профессиональном туре, это уже вторая встреча Андреевой и Ястремской. Первая закончилась с нотками скандала. Матч проходил на турнире в швейцарской Лозанне в июле, и россиянка разгромила соперницу, затратив 1 час и 6 минут, — 6:0, 6:2. При этом после игры Мирра была сдержанна в словах: «Я очень довольна сегодняшней победой. Я показала хороший теннис. Хотя лучше уточните у моего тренера. Я просто старалась играть в свой теннис, не обращать ни на что внимания и бороться за каждое очко».

Однако украинка была настроена не так дружелюбно и разразилась постом с обвинениями в своих соцсетях: «Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев, а в WTA просто сказали, что не будут вмешиваться. Я расстроена, но продолжу бороться за свою страну, семью и друзей».

Как сообщали британские СМИ, лайк Андреева якобы поставила под видео, которое можно трактовать как политическое. Сейчас эта публикация удалена.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Жалоба украинки никак не отразилась на Мирре. Только добавила ожиданий от новой встречи теннисисток. Даяна явно хотела поквитаться за июльский разгром. Один реванш в этом сезоне она уже сделала. В апреле канадка Эжени Бушар после победы над Ястремской написала колкое сообщение: «Есть что-то особенное в игре против допингисток в Мадриде». Тем самым Бушар напомнила про отстранение украинки в 2020 году за местеролон. Тогда Даяна объясняла, что запрещенный препарат попал в организм после секса с бойфрендом, и ей поверили, оправдав теннисистку. На слова Бушар украинка явно обиделась. Когда в квалификации US Open-2023 Ястремская одолела канадку в трех сетах, она демонстративно отказалась жать руку сопернице.

Проблемы Ястремской

Однако с Андреевой реванш у Даяны не получился. Хотя надо сказать, что в Гонконге украинка смотрелась намного лучше, чем в Лозанне летом. Ее остроатакующий стиль игры обычно приводит к частым ошибкам, но в этот раз Ястремская была собраннее и точнее. Правда, держать этот уровень весь матч она не смогла.

Стартовый сет проходил на равных. Обеим теннисисткам очень помогала хорошая первая подача, а в долгих розыгрышах они выигрывали по очереди. Никому не удавалось захватить преимущество. До счета 4:4 россиянка и украинка докатились вообще без брейк-пойнтов. Но первой дрогнула Ястремская, в самый ответственный момент. Мирра появившийся шанс не упустила. Точнее, грубую ошибку допустила соперница: в простой ситуации с хаф-корта она запустила мяч в аут, который вроде бы удобно ложился ей на ракетку. Этого одного реализованного брейк-пойнта россиянке хватило. Она вышла и спокойно подала на победу в первом сете — 6:4.

Даяна Ястремская. Фото Global Look Press

Если в стартовой партии первый и единственный брейк-пойнт случился только в девятом гейме, то во втором сете они пошли сразу один за другим, но уже не с такой идеальной реализацией. Сначала два шанса взять гейм на приеме имела Андреева, но Даяна отбилась. Дальше свою возможность получила украинка. Мирра занервничала и дважды не подала в нужный квадрат, отдав брейк Ястремской, — 2:0. Россиянка тут же пришла в себя и все отыграла.

Ключевой момент случился в седьмом гейме. Счет на табло был 3:3, по игре Даяна тоже не уступала. Даже казалось, что психологически она имеет преимущество, ведь незадолго до этого у Мирры случился эмоциональный выплеск, когда она с досадой колотила кулаком по своим ногам. Однако без видимых причин «поплыла» именно Ястремская. Она просто вручила свой гейм россиянке в огромной подарочной коробке — сразу три двойные ошибки. Мирре оставалось только удерживать свою подачу, что было для нее достаточно легкой задачей, потому что соперница «сыпалась» все больше и больше. В результате даже не пришлось подавать на матч, потому что победный гейм Андреева взяла на приеме у абсолютно деморализованной соперницы — 6:3.

Мирра спокойно проходит во второй круг, где сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко — Лейла Фернандес. Украинка же складывает с себя полномочия действующего чемпиона турнира. Причины поражения ей нужно искать только в себе. Лайки россиянки тут точно ни при чем.