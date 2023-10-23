Наши теннисистки в Чжухае определят первую ракетку России. Интриги «малого» итогового турнира

Самсонова, Кудерметова и Касаткина поборются в Китае за место в топ-10.

Итоговый турнир WTA в мексиканском Канкуне в конце недели стартует без российских одиночниц, но все равно с российским представительством — Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд в самый последний момент гарантировали себе участие в парном турнире. Что же касается лидеров российского тенниса, но и они без своего итогового не останутся. Только «малого» — в китайском Чжухае уже 24 октября стартует WTA Elite Trophy с участием Людмилы Самсоновой, Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной.

Возрождение три года спустя

Вообще «утешительный» итоговый турнир у женщин, в котором по регламенту участвуют 11 теннисисток, занимающих в рейтинге с девятого по 19-е места, плюс одна обладательница wild card, в нынешнем формате впервые провели в 2015-м. Тогда трофей завоевала американка Винус Уильямс. Затем успеха добивались чешка Петра Квитова, немка Юлия Гергес, австралийка Эшли Барти (2018) и Арина Соболенко (2019) из Белоруссии. Причем Барти и Соболенко впоследствии становились первыми ракетками мира — Арина, к примеру, возглавляет рейтинг прямо сейчас. Так что турнир в Чжухае открывает новые звезды. Вернее, открывал, так как три предыдущих сезона из-за пандемии и других сложностей он вообще не проводился. Но теперь его решили возродить, в том числе и к радости россиянок, проведших достойный, пусть и не великолепный сезон.

По регламенту 12 участниц разбиты на четыре группы по три теннисистки. Каждая проведет на групповом этапе по две игры, лучшие в своих подгруппах выйдут в полуфиналы. Причем чемпионка (при условии двух побед в группе) заработает немало очков — 600. Естественно, есть шансы на титул и у россиянок. Самсонова сейчас занимает 15-е место в чемпионской гонке, Кудерметова — 16-я, а Касаткина — 17-я. Но в случае победы на WTA Elite Trophy любая из них может завершить сезон в топ-10. Что в принципе можно будет назвать очень неплохим достижением. А заодно и заделом на сезон-2024.

Также на кону звание первой ракетки России по итогам года. Любопытно, что Самсонова и Кудерметова попали в одну группу, а компанию им составит китайская обладательница wild card Чжу Линь. В свою очередь, Касаткиной в соперницы достались первая «сеяная» Барбора Крейчикова из Чехии и Магда Линетт из Польши. Финал состоится 29 октября. Добавим, чтов Чжухае россиянки будут представлены и в парах, где выступят шесть дуэтов. Кудерметова сыграет с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии, а Яна Сизикова — с Оксаной Калашниковой из Грузии.

Вера Звонарева. Фото AFP

Финишный спурт Звонаревой

Что касается итогового турнира в Канкуне, стартующего 29 октября, то там главной и единственной надеждой России будет 39-летняя Звонарева. Вера вместе с Зигемунд ударно провела концовку сезона. И дуэт опытнейших теннисисток (Лауре — 35 лет) совершил, казалось бы, невозможное — прорвался в восьмерку лучших. Выход в финал US Open, а также три титула с августа по октябрь очень помогли российско-немецкому дуэту.

Причем судьба путевки на итоговый решилась в финале турнира в китайском Наньчане в минувшее воскресенье. Там россиянки переиграли японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию 6:4, 6:2, благодаря чему набрали достаточное количество очков, чтобы ворваться в топ-8 лучших дуэтов мира, причем сразу на шестое место. Зигемунд на радостях после победного розыгрыша даже рухнула на корт, Звонарева восприняла этот успех более спокойно. Возможно потому, что прежде не раз играла на итоговом, доходя даже до финала в одиночном разряде. Но, конечно, и для нее это — огромный успех. К тому же на таком ходу, как сейчас, Вера с Лаурой способны в Канкуне претендовать даже на титул. Напомним, что в прошлом году чемпионками в парном разряде WTA Finals стали Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс.

При этом вот уже не первый год в WTA находят место для проведения итогового турнира едва ли не в последний момент. В 2020-м, в отличие от мужского, его вообще отменили, в 2021-м лучшие теннисистки мира отправились в мексиканскую Гвадалахару, в 2022-м — в американский Форт-Уэрт, теперь вот — в Канкун. Очевидно, что сейчас у WTA в связи с падением популярности женского тенниса весьма непростая финансовая ситуация, и очереди из претендентов на проведение даже таких престижных турниров, как WTA Finals, нет.

Дарья Касаткина. Фото AFP

«У WTA есть большие сложности: они пытаются поднять уровень и ценность своих турниров, потому что испытывают большие финансовые проблемы. Их положение очень тяжелое. В 2026-м или в 2027-м они даже могут стать банкротами, если не поменяют финансовую ситуацию», — заявил на днях «Чемпионату» вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский. Спасением может стать, пожалуй, только объединение с куда более финансово устойчивым ATP. Но пока переговоры о возможном слиянии двух туров ни к чему не привели.

WTA Elite Trophy 2023. Чжухай, Китай. Cостав групп

Группа Азалия: Дарья Касаткина (6), Барбора Крейчикова (1), Магда Линетт (11).

Группа Камелия: Мэдисон Киз (2), Беатрис Хаддад Майя (8), Каролин Гарсия (9).

Группа Орхидея: Алена Остапенко (3), Циньвэнь Чжэн (7), Донна Векич (10).

Группа Роза: Людмила Самсонова (4), Вероника Кудерметова (5), Чжу Линь (WC).