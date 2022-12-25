Месси показал видео, как его жена танцевала в обтягивающем платье в канун Рождества

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вместе с семьей отдыхает после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре.

В социальных сетях 35-летний форвард опубликовал видео, на котором его жена Антонелла Рокуццо танцует перед ним в облегающем красном платье.

Женщина репостнула себе в аккаунт видео Месси и подписала его эмодзи с сердечком.

Пользователи соцсетей поздравили Месси с чемпионством и похвалили его за такое внимание к супруге:

«Какая все же прекрасная пара».

«За любым успешным мужчиной стоит сильная женщина».

«Красавица».

Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре, забил семь голов и сделал три результативные передачи.