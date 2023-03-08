Американская чемпионка по конному спорту имеет нестандартные формы. Она сразила миллионера

Сегодня, 15:45
Один из лучших подающих MLB (главная лига бейсбола в США) Джастин Верландер недавно отметил свой 40-й день рождения.
На вечеринке по случаю юбилея питчер «Нью-Йорк Метс», заключивший с клубом в прошлом году двухлетний контракт на 86,7 миллиона долларов, поблагодарил своих партнеров и высказал особую признательность своей очаровательной супруге, которая вдохновляет его на спортивные победы.
31-летняя Кейт Аптон — знаменитая американская модель и актриса.
Она родилась в небольшом городке Сент-Джозеф штата Мичиган и не планировала стать моделью. В подростковом возрасте Кейт была нескладной и считала себя гадким утенком. Но, как в сказке, судьба распорядилась иначе. В 16 лет Кейт приняла участие в кастинге модельного агентства и так понравилась организаторам, что в первый же день с ней заключили контракт.
Через некоторое врем юная модель перебралась в Нью-Йорк и стала сотрудничать с мировыми брендами одежды, купальников, нижнего белья.
Некоторые деятели моды скептически относились к модельной карьере Аптон, ведь она отнюдь не худышка, но ее аппетитные формы оценили самые известные мировые бренды. По-настоящему знаменитой Аптон стала после рекламы купальников в невесомости для проекта знаменитого журнала Sports Illustrated.
Эффектную блондинку стали приглашать сниматься в кино — ее можно увидеть в нескольких фильмах и сериалах. Во время съемок рекламного ролика популярной игры Game of War Кейт пришлось скакать на лошади.
Для нее это было несложно, ведь она трехкратная чемпионка мира среди юниоров по конному спорту.
В 2018 году Аптон была признана самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала «Махim».
К этому времени Кейт уже была женой звезды бейсбола Джастина Верландера, с которым встречалась с 2014 года. Свадьбу они сыграли в 2017-м.
Через год у пары появилась дочка Женевьева.
Большую часть времени Аптон сейчас уделяет семье. Ездит на игры супруга и с удовольствием посещает матчи баскетбольного «Майами Хит» во Флориде, где сейчас проживает. В скромной болельщице иногда трудно узнать супермодель.
Сейчас Аптон не так часто выходит на подиум. Много времени и средств она тратит на благотворительность и различные фонды помощи животным. Но иногда продолжает блистать на телевидении, модных показах и ковровых дорожках кинофестивалей, куда ее с удовольствием приглашают.