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Американская гимнастка похожа на Барби. У нее шикарная фигура и отменная гибкость

Отдел фото «СЭ»
Оливия Данн
Оливия Данн.
Фото Соцсети
Гимнастка Оливия Данн.
Фото Getty Images
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Оливия Данн — одна из самых популярных девушек студенческого спорта в США.

Гимнастка Оливия Данн.
Фото Getty Images

20-летняя студентка учится в Луизианском университете и выступает в соревнованиях по гимнастике за свой альма-матер.

Фото Getty Images

Несмотря на то, что у гимнастки нет громких спортивных побед, она популярна не только в США. Число подписчиков Оливии в различных соцсетях, где она размещает фото и видео, причем не только своих выступлений, приближается к десяти миллионам.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

На эффектную блондинку давно обратили внимание различные компании и размещают на ее страницах рекламу своей продукции.

Фото Соцсети

Оливия зарабатывает больше двух миллионов долларов в год милым личиком и великолепными формами.

Фото Getty Images

Однако в феврале она получила «неуд», разместив видео с рекламой программы искусственного интеллекта, позволяющего студентам быстро и без труда создавать различные доклады, рефераты и другие работы.

Фото Соцсети

Пост Данн пришелся по нраву многим нерадивым студентам, но не понравился ректорату в Луизиане. Преподаватели написали заявление на звезду студенческого спорта: «Технологии, включая ИИ, могут способствовать обучению и творчеству, однако их использование для создание работы, которую студент затем представляет как свою собственную, недопустимо!» В университете решили проверить учебное творчество Данн на предмет соответствия Кодексу поведения студентов.

Фото Соцсети

Наверняка Оливия теперь будет более качественно отслеживать рекламную продукцию на своих страницах. Впрочем, ей есть что продемонстрировать и кроме искусственного интеллекта.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
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