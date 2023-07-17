Десять лет назад в Казани прошла универсиада. Как всему миру показали гостеприимную Россию

Студенческие игры в столице Татарстана стали репетицией Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу.

Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, чемпионаты по легкой атлетике и водным видам спорта... За последние 10 лет Россия приняла много крупных стартов, но все-таки первой в большой череде была Всемирная универсиада 2013 года в Казани. Этот турнир подарил большой праздник не только для отдельно взятого города, но и для всей страны.

Впервые с советских времен Россия принимала такое масштабное спортивное событие. И это было обоюдное окно в мир. Казанцы и вместе с ними все остальные познакомились с десятками новых культур, а планета наконец-то увидела настоящую Россию — открытую, гостеприимную и невероятно красивую.

Фото Global Look Press

Пролог Олимпиады

U are the World. Мир — это ты. Слоган Всемирной универсиады в Казани — невероятно успешное маркетинговое попадание. Идея студенческой Олимпиады в столице Татарстана была именно в том, чтобы показать миру новую Россию, а жителям России — многообразие этого мира. Со спортивной точки зрения отношение к универсиадам всегда было своеобразное. Оно сильно зависит от конкретного подхода в каждом отдельном виде спорта. Например, Студенческие игры высоко котируются в фигурном катании, художественной гимнастике и теннисе. Но чаще всего лучших из лучших собирают только хозяева, поэтому универсиаду нельзя назвать полноценным аналогом Олимпийских игр для молодежи — для этих целей гораздо больше подходит свежая инициатива МОК в лице ЮОИ. А вот культурное значение студенческого спортивного форума трудно переоценить. Когда в одном месте и в одно время собираются люди из более чем 150 стран планеты — это как вызов, так и возможность.

Впервые универсиада прошла на территории России в 1973 году в Москве. Тогда для советской столицы это был самый масштабный визит иностранных делегаций со времен Всемирного фестиваля молодежи 1957 года. И проверкой на практике идеи провести в СССР Олимпиаду. Во многом именно опыт универсиады помог Москве завоевать право стать хозяйкой Игр-80. В чем-то московская универсиада даже превзошла Олимпиаду, так как на ней не было никаких политических бойкотов — приезжали под национальными флагами команды Великобритании, Австралии, США... Казанская универсиада, в свою очередь, стала большой проверкой перед Олимпиадой в Сочи. В оргкомитетах Игр работали схожие команды, и многие воспринимали казанские Игры как некую репетицию перед Сочи-2014. Оттуда и непривычный для универсиады размах. Даже Владимир Путин на церемонии открытия едва не открыл «Олимпиаду». Настолько все было по высшему стандарту.

Спортсмены сборной России на церемонии закрытия Универсиады в Казани. Фото Global Look Press

Превращение в спортивный город

При этом изначально вокруг заявки Казань-2013 было много скепсиса. Это сегодня город считается спортивной столицей России, а в отдельных аспектах и всей Восточной Европы. Но еще каких-то 15 лет назад дело обстояло совсем иначе. В советское время столица ТАССР имела статус закрытого военного города. 90-е также оставили тяжелый след на главном городе уже новой Республики Татарстан. Отчасти Казань преобразило празднование тысячелетия города, гостями которого стали лидеры мировых держав, однако это мало касалось спортивной инфраструктуры. С мертвой точки дело сдвинулось только в конце нулевых. Тогда открыли новые хоккейную и баскетбольную арены, реконструировали футбольный стадион. Тем не менее для проведения крупного мультиспортивного события этого было откровенно мало. Поэтому в Москве заявку Казани хоть и поддержали, но не без иронии вспоминали о том, как привозили в отель фигуристам обогреватели.

Неудивительно, что хозяйкой универсиады Казань стала только со второй попытки — первая цель была Игры 2011 года, и за нее пришлось бороться с китайским Шэньчжэнем. Китайцы раньше России увидели в спорте потенциал для мягкой силы и уже были знакомы экспертам FISU. К тому же 10-миллионный мегаполис известным всему миру космическим количеством торговых центров явно превосходил по значимости Казань тех лет. Которую к тому же постоянно путали с Казахстаном. Поражение первой заявки сильно ударило по энтузиазму дирекции Игр. Тем не менее казанцам хватило решимости попробовать второй раз. Важную роль сыграла поддержка федерального правительства. Удалось договориться с мэром Москвы Юрием Лужковым, который продвигал идею новой Олимпиады в российской столице и не без зависти смотрел на Казань. Ставка была сделана на качество, и на проведение универсиады выделили беспрецедентные ресурсы.

Фото Global Look Press

Рекордный бюджет

Бюджет в 228 миллиардов рублей универсиада не видела ни до, ни после Казани. По сути, город перестраивали с нуля. Речь шла далеко не только о спортивных объектах, масштабные вливания были в транспортную инфраструктуру, социально-туристическое обеспечение. Та Казань, которую все знают сегодня, появилась в 2013 году. Но что важно, огромные финансовые вливания не ушли впустую ради двухнедельного праздника. Казанцы могут проводить лекции на тему того, как работать с наследием крупных спортивных турниров, — ни один из построенных объектов не стал балластом городского бюджета и еще не раз становился свидетелем событий мирового масштаба. По сути, была построена база для игры на опережение. Сразу после универсиады город готовился к чемпионату мира по фехтованию, затем к ЧМ по водным видам спорта, чемпионату мира по футболу и много чего еще.

Венцом всего виделась Олимпиада, и своих амбиций Татарстан не скрывал. Просто памятуя о поражении Шэньчжэню, казанцы стремились работать постепенно, все больше укрепляя свои позиции в России и мире. Многие тогда впервые узнали о Казани и увидели, как наша страна разнообразна. Никаких ушанок и зимы — жаркое лето и исламская культура. В город приехали тысячи журналистов со всего света. Но даже самые въедливые британские корреспонденты при всем желании не могли найти повод для критики — настолько все было выверено до блеска. Да и в конце концов, трудно было не растаять под натиском знаменитого восточного гостеприимства. Социологи много писали об эффекте ЧМ-2018. Тогда казанский опыт экстраполировался на всю Россию. Можно долго жить в иллюзиях глобальных конфликтов, но, когда ты видишь перед собой живого настоящего человека, понимаешь, что общего у вас гораздо больше, чем каких-то различий.

Сейчас момент изменился, но колесо истории — как сансара. Оно еще не раз повернется и докажет нам эту простую, но столь важную истину. И в этом и есть главная миссия спорта — открывать мир людям, а людей миру. Именно она важна, а не рекорды, медали, очки, голы, секунды... Не ради них спорт придумали древние греки, и не ради них его возрождал Пьер де Кубертен.