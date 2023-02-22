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Волейбол

Сегодня, 21:35

Геннадий Шипулин поддержал предложение Ирины Винер о создании альтернативы Олимпийским играм

Алина Савинова
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин высказался о предложении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о создании альтернативы Олимпийским играм.

«Все можно сделать. К словам Ирины Винер нужно прислушаться. Это великий специалист, великий тренер. Я отношусь к ней с большим уважением. В той ситуации, в которой мы находимся, у нас у всех разные мнения, но в ее словах есть здравое зерно. Я за то, чтобы молодые люди соревновались. Некоторые люди высказывают мнение чуть ли не о предательстве. Эту позицию я не разделяю. Вторая молодость для занимающихся спортом не придет.

Да, для волейбола есть в Азии интересные соперники. Япония, Китай, Австралия, Иран — это серьезнейшие команды. Есть Куба, она тоже не поддерживает все эти веяния и находится далеко от Европы. Нужно искать какие-то форматы. Когда спортсмену будет 30 с лишним, он будет никому не нужен. Конечно, нам было комфортно в Европейской конфедерации волейбола. Но что поделать, если нас туда не пускают?» — цитирует Шипулина Metaratings.ru.

В конце декабря 2022 года Винер выступила с идеей провести альтернативные Олимпийские игры, в которых могли бы принять участие страны Латинской Америки, ШОС, БРИКС и СНГ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gennadii-shipulin-podderzhal-ideyu-iriny-viner-o-sozdanii-sorevnovanii-alternativnykh-olimpiiskim-igram-230006/
Геннадий Шипулин
Ирина Винер-Усманова
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