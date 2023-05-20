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Сегодня, 13:15

Максимов считает, что победная серия «Чеховских медведей» достойна Книги рекордов Гиннесса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов считает, что победная серия подмосковного гандбольного клуба в чемпионатах России достойна попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Безусловно, когда-то это должно было произойти. Для меня она вообще длится 23 года, потому что я еще был тренером ЦСКА, который после тех побед плавно перешел в Московскую область. После была одержана еще 21 победа. Считаю, что такое достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Но жизнь на этом не кончается, сейчас будет ротация команд, в том числе и в ЦСКА. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Поражение от ЦСКА? Основная причина заключается в том, что «Чеховские медведи» были уверены в том, что они просто выйдут и выиграют, команда не постаралась сделать все необходимое для победы. В начале игры у нас было большое количество потерь мяча, но и в нападении мы не дорабатывали — торопилась реализовать атаки. Мы все разбирали на тренировках, но уже во время матча игрок, выходя на площадку, был уверен в том, что раз он победил соперника вчера, то сделает это и сегодня. Мы же выиграли суперкубок и Кубок России, поэтому были уверены, что немного постараемся, а соперника не хватит. Его хватило, и он победил», — приводит слова Максимова ТАСС.

«Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу, в пятницу в полуфинале турнира команда по сумме двух матчей уступила ЦСКА. «Чеховские медведи» становились чемпионами страны 21 раз подряд, в 2000 и 2001 году золотые медали турнира завоевывал «ЦСКА-Спортакадем», на базе которого в 2001 году был основан клуб «Чеховские медведи».

Источник: https://tass.ru/sport/17801109
Гандбол
ГК Чеховские медведи
Владимир Максимов
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