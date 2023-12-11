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Волейбол

Сегодня, 10:45

Мусэрский вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира — 2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игрок японского волейбольного клуба «Сантори Санбердз» Дмитрий Мусэрский вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира — 2023.

В символическую сборную также попали: связующий Симоне Джаннелли («Перуджа»), доигровщики Олег Плотницкий («Перуджа») и Маркус Винисиус Коэльо («Минас»), центральные блокирующие Себастьян Соле («Перуджа») и Ренан Микелуччи («Миннас»), либеро Майке Насименто («Минас»). MVP турнира признан украинский доигровщик Олег Плотницкий, выступающий в составе итальянского клуба «Перуджа».

Мусэрский стал лучшим бомбардиром чемпионата. За турнир он набрал 94 очка.

34-летний волейболист на протяжении пяти сезонов играет за «Сантори Санбердс». С командой он стал вице-чемпионом Японии и победителем клубного чемпионата Азии сезона-2022/23.

Волейбол
Дмитрий Мусэрский
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