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Сегодня, 15:18

В Греции арестовали фаната «Олимпиакоса» за приченение вреда полицейскому

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полиция Греции задержала болельщика, нанесшего серьезное ранение полицейскому в ходе беспорядков во время волейбольного матча, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

7 декабря полицейский получил тяжелое ранение от морской сигнальной ракеты в Афинах во время волейбольного матча плей-офф Кубка Лиги между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Более 150 человек атаковали сотрудников полиции с бутылками с зажигательной смесью, сигнальными ракетами и другими предметами. Хулиганы запустили в полицейских более 10 сигнальных ракет.

«По информации полиции, преступник был среди задержанных. Это восемнадцатилетний грек, он уже признался в содеянном. Судя по всему, он является организованным болельщиком «Олимпиакоса» и в прошлом доставлял беспокойство властям», — сообщило ERT.

По информации источника, нападавший сообщил о людях, которые давали фанатам указания в день нападения, что свидетельствует о том, что это была организованная акция.

Также Министр защиты граждан Яннис Иконому рассказал о состоянии 31-летнего полицейского. «Полицейский, получивший ранение, продолжает находиться в больнице в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Мы молимся и надеемся на лучшее для раненого полицейского, который борется за свою жизнь в больнице», — написал Иконому в соцсетях.

11 декабря В Греции состоится экстренное совещание для решения проблемы насилия со стороны фанатов.

Волейбол
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