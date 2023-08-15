Главный тренер сборной России по волейболу Брянский: «Турниры без россиян — обрезанные»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал «СЭ», что не считает полноценными международные турниры без участия нашей команды.

— Что для вас чемпионат Европы без сборной России?

— На самом деле это обрезанные турниры, — заявил Брянский «СЭ». — Любые турниры без нашей команды, которая способна претендовать на медали и является одной из сильнейших, по большому счету сложно рассматривать как полноценные. Надо это прекрасно понимать. Как показывает практика, внедрение всего одной сильной команды может полностью поменять расклады.

— Насколько на нашей команде сказывается отсутствие международных турниров? Не пропал ли блеск в глазах ребят?

— На данном этапе не пропал. Может, прошло недостаточно времени. Надеюсь, что не пропадет. Естественно все хотят померяться силами с командами из других стран. Но на чемпионате России это не отразилось. Отразится ли на чемпионате в новом сезоне? Не думаю. Надо понимать, что ребята с огромной инициативой играют и в клубах. Многие по своей сути лидеры. Очень надеюсь, что эта мотивация не угаснет и не пропадет.

С 28 августа по 16 сентября пройдет мужской чемпионат Европы по волейболу-2023.

Сборная России по волейболу отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.