Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:45

Главный тренер сборной России по волейболу Брянский: «Турниры без россиян — обрезанные»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал «СЭ», что не считает полноценными международные турниры без участия нашей команды.

— Что для вас чемпионат Европы без сборной России?

— На самом деле это обрезанные турниры, — заявил Брянский «СЭ». — Любые турниры без нашей команды, которая способна претендовать на медали и является одной из сильнейших, по большому счету сложно рассматривать как полноценные. Надо это прекрасно понимать. Как показывает практика, внедрение всего одной сильной команды может полностью поменять расклады.

— Насколько на нашей команде сказывается отсутствие международных турниров? Не пропал ли блеск в глазах ребят?

— На данном этапе не пропал. Может, прошло недостаточно времени. Надеюсь, что не пропадет. Естественно все хотят померяться силами с командами из других стран. Но на чемпионате России это не отразилось. Отразится ли на чемпионате в новом сезоне? Не думаю. Надо понимать, что ребята с огромной инициативой играют и в клубах. Многие по своей сути лидеры. Очень надеюсь, что эта мотивация не угаснет и не пропадет.

С 28 августа по 16 сентября пройдет мужской чемпионат Европы по волейболу-2023.

Сборная России по волейболу отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Константин Брянский. «Лучшим необходимо тренироваться среди лучших». Мужская команда собралась в Новогорске

2
0
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче