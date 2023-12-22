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Россия

Сегодня, 18:13

Матыцин: «Несмотря на санкции, российский волейбол продолжает укреплять свою систему»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о развитии российского волейбола в условиях отстранения от международных турниров.

«Важно, что сейчас, несмотря на сложный санкционный период, волейбол продолжает активно созидать здесь и укреплять свою систему через проведение соревнований, через производство отечественных мячей, экипировки. Это вселяет уверенность, что тот фундамент, который на протяжении 100 лет был создан, он не только не позволит зданию отечественного волейбола как-то неуютно себя чувствовать, но, наоборот, является гарантом успехов и в будущем. Благодарю коллектив федерации за командную работу. Командный принцип — это главный принцип развития системы отечественного волейбола. Это команда успешная, команда-победитель. Она заставляет гордиться нашей историей», —

В 2023 году российский волейбол отметил 100-летие. Сборная России по волейболу отстранена от международных турниров с марта 2022 года.

Волейбол
Олег Матыцин
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Матыцин: «Это не российский волейбол отстранен, а международный волейбол отстранен от российского»