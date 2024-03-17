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Россия

17 марта, 23:00

Определились пары первого раунда плей-офф мужской суперлиги

Алина Савинова
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В воскресенье, 17 марта, завершился регулярный чемпионат мужской суперлиги, по итогам которого определились пары квалификационного раунда.

Состав пар 1/8 финала плей-офф суперлиги выглядит следующим образом:

(5) «Зенит» (Санкт-Петербург) — (12) «Газпром-Югра» (Сургут)

(6) «Кузбасс» (Кемерово) — (11) «Нова» (Новокуйбышевск)

(7) «Факел» (Новый Уренгой) — (10) «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)

(8) «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — (9) «Енисей» (Красноярск)

Команды проведут двухматчевые противостояния 21 и 24 марта, с возможным экстра-сетом по завершении второй игры.

Победители этого раунда в четвертьфинале встретятся с клубами сильнейшей четверки: «Зенит-Казань», «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье», «Динамо» (Москва).

Источник: https://volley.ru/news/01HS6QBMWSXF560PZZ0HV106Z1
Волейбол
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