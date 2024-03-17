Определились пары первого раунда плей-офф мужской суперлиги

17 марта, 23:00
В воскресенье, 17 марта, завершился регулярный чемпионат мужской суперлиги, по итогам которого определились пары квалификационного раунда.
Состав пар 1/8 финала плей-офф суперлиги выглядит следующим образом:
(5) «Зенит» (Санкт-Петербург) — (12) «Газпром-Югра» (Сургут)
(6) «Кузбасс» (Кемерово) — (11) «Нова» (Новокуйбышевск)
(7) «Факел» (Новый Уренгой) — (10) «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
(8) «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — (9) «Енисей» (Красноярск)
Команды проведут двухматчевые противостояния 21 и 24 марта, с возможным экстра-сетом по завершении второй игры.
Победители этого раунда в четвертьфинале встретятся с клубами сильнейшей четверки: «Зенит-Казань», «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье», «Динамо» (Москва).