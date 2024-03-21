Гончарова: «Уже забыла, что такое Лига чемпионов. Как будто это было так давно и не с нами»

Капитан волейбольного московского «Динамо» Наталия Гончарова ответила на вопрос «СЭ», как бы сейчас смотрелась ее команда в Лиге чемпионов.

— Последние два сезона наши команды не играют на международных турнирах. Соскучились по Лиге чемпионов?

— Я, если честно, уже забыла, что это такое. Как будто это было так давно и не с нами. Для повышения уровня игры это было бы здорово для нас. Но, с другой стороны, у нас и так очень сложный чемпионат. Очень много перелетов в дальние регионы. Поэтому, когда мы искусственно лишены международных соревнований, остается больше сил на российские турниры.

— Следите за матчами в еврокубках?

— Да. Мы даже вчера смотрели, как наши девочки из «Фенербахче» играли с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. Очень обидно проиграли. За Иру Фетисову очень болела.

— Сейчас «Динамо» завоевало пять различных титулов подряд (два Кубка России, чемпионат страны, Кубок Столетия и Суперкубок). Как бы в нынешнем составе команда смотрелась в Европе?

— Надеюсь, что очень хорошо смотрелась бы. Но пока не попробуешь, не поймешь. В Европе немного другой волейбол, но, думаю, мы бы подстроились под их ритм игры, — сказала Гончарова «СЭ».