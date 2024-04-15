«Рядятся в сатанинские обличья». В споре волейбольного «Динамо» и «Локомотива» о жестах ставки повышаются

Масла в огонь подлила советник генерального директора бело-голубых Елена Година.

Российский женский волейбол входил в свою кульминационную фазу — скоро должна была стартовать финальная серия женской Суперлиги. Однако кто знал, что кульминация получится такой. После пятого матча полуфинальной серии московского «Динамо» и калининградского «Локомотива» вспыхнул скандал: капитан первых Наталия Гончарова сразу после матча показала средний палец соперницам. Якобы во время игры имели место некие провокации. Но это было только начало.

Жесткая «Прямая речь»

Позже оказалось, что Гончарова переругивалась с калининградками и во время матча. В распоряжении «СЭ» есть видео ее «общения». То есть эпизод после финального свистка был не единичным, а систематическим. При этом непонятно, что по ходу игры делала игрок «Локо» Эбрар Каракурт, которой и были адресованы жесты Наталии. Турчанка, разумеется, сама далека от звания ангела. Несколько месяцев назад с ее участием произошла мутная история — дебош в коротком отпуске в Турции, где нападающая выпила в ночном клубе и решила понападать на общественный порядок, пытаясь прорваться на сцену во время концерта.

«Динамо», в свою очередь, извинилось за жест Гончаровой, но собирается представить свою версию событий и, возможно, пойдет на потенциальную комиссию со своими видео. По крайней мере, обещает их опубликовать. «Локомотив» пока остается вне схватки и не комментирует происходящее, судя по моим наблюдениям и опыту сегодняшних контактов, не желая раскручивать скандал.

Но самым ярким проявлением конфликта стал текст на сайте «Динамо» в рубрике «Прямая речь». В ней высказываются сотрудники, фанаты клуба. На этот раз автором стала Елена Година — выдающаяся российская волейболистка, представительница победного поколения нулевых годов, чемпионка мира-2006, вице-чемпионка Олимпиады-2000. Сейчас она является советником генерального директора.

Текст под заголовком «Хватит это терпеть!», конечно, имеет смысл почитать целиком — это документ эпохи, мы приведем ключевой кусок:

— ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива» и направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости.

В спортивные залы приходит большое количество семей с детьми, будущие поколения волейболисток. Арбитры матчей в течение всего сезона не сделали ни одного замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны. Что хуже — всё это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей!

Представьте, что ваши дети окажутся рядом с подобным в одной раздевалке или душевой. Вы бы хотели, чтобы эти «представительницы» видели ваших детей переодевающимися после тренировки, касались их руками, приобщали к тому, чем бахвалятся? — пишет Година.

Материал сопровождается фотографиями с корпоративных празднеств игроков «Локомотива» и эмоций после победных очков. К этому можно добавить, что деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» действительно признана в России экстремистской и запрещена на территории нашей страны.

Волейболистки «Локомотива» в матче против «Динамо». Фото ЖВК «Динамо»

Федерация разберется

Не будем касаться темы личной жизни некоторых спортсменок в женских игровых видах — это тонкий лед. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, совершение публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, а также навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях является в России уголовным преступлением. Но, судя по комментариям, даже на сайте «Динамо» болельщики не очень восприняли аргументацию сотрудника клуба.

Во Всероссийской федерации волейбола «СЭ» рассказали, что рассмотрят спорный эпизод:

— Конечно, такая ситуация не прошла незамеченной. По окончании чемпионата состоится заседание дисциплинарной комиссии ВФВ. Есть несколько вопросов к рассмотрению. Данный инцидент может быть включен в повестку, если поступит соответствующее обращение, порядок которого изложен в «Положении о дисциплинарной комиссии ВФВ», — ответили в пресс-службе.

После того как история миновала традиционный естественный рубеж в виде спортивных СМИ и перекочевала в среду широкой публики, у всех сторон, кажется, не осталось варианта отсидеться незамеченными. Лучше, пусть и демонстративно, помириться. Потому что спираль споров со все более острыми и сжигающими мосты аргументами не нужна никому. Тем более между двумя клубами, которые традиционно связаны с российскими государственными органами и корпорациями.