Фестивали в подарок. Как отметят столетие отечественного волейбола

Праздник будет длиться до конца года.

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов розыгрыша суперлиги и предстоящему 100-летию отечественного волейбола. На вопросы журналистов отвечали генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко и представители команд — чемпионов этого сезона тренер Константин Ушаков и блокирующая Екатерина Енина из женского «Динамо», а также наставник клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов. Порадовала своим присутствием и двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

Александр Яременко. Всероссийская федерация волейбола

Праздник от Калининграда до Камчатки

Праздник в честь столетия отечественного волейбола планируется масштабный. 12 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором постановил провести мероприятия, посвященные важной дате.

— Назову только основные события, которые нас ждут. Потому что для перечисления не хватит времени, — объясняет Александр Яременко. — В ближайших планах — проведение Кубка и чемпионата России по пляжному волейболу, которые будут приурочены к столетию волейбола. 25 июня ВФВ примет участие во Всероссийском олимпийском дне со своим стендом, посвященным этой дате.

Днем рождения этого вида спорта в нашей стране считается 28 июля 1923 года. Тогда состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии (ГТК). Произошло это в Москве на Мясницкой улице.

Но в этом году 28 июля — это пятница, не выходной день. Поэтому главный праздник немного подвинули.

— Пик празднования намечен на 29 июля. Пройдет фестиваль волейбола от Калининграда до Камчатки. В дальнейшем мы планируем открытие Аллеи славы в Анапе. Впервые пройдет Кубок вызова. Думаю, что кто-то из классических волейболистов бросит вызов пляжным в игре четыре на четыре на песке. Будет интересно посмотреть. В сентябре состоится Кубок столетия, в котором примут участие по восемь сильнейших команд мужчин и женщин, — сообщил генсек ВФВ.

Да и это еще не все. Осенью в рамках чемпионата России среди клубов суперлиги запланирована серия ретроматчей. А 22 декабря намечено проведение гала-вечера чествования ветеранов волейбола.

— К этому вечеру будут приурочены финалы Кубка России. Он пройдет немного в измененном формате. Нас ждет плей-офф — четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Это главные моменты. Мероприятий в этом году планируем провести гораздо больше, — подытожил Яременко.

Московское «Динамо» — чемпион женской Суперлиги. vldinamo.ru

Вербов раскрыл секрет

Женскую суперлигу в этом сезоне выиграло московское «Динамо». Что важно — столичные волейболистки сделали это в год другого столетия — спортивного общества «Динамо». В финальной серии бело-голубые одолели прошлогоднего победителя — калининградский «Локомотив». Счет в серии 3:1.

Особенным этот чемпионский праздник получился для блокирующей «Динамо» Екатерины Ениной. В день, когда столичный клуб оформил чемпионство, волейболистке исполнилось 30 лет.

— Это мое первое золото, к 30 годам оно мое, ура! Я играла во многих командах, и они тоже доходили до финальных серий. Я знаю, что это всегда очень тяжело и особенно в эмоциональном плане. Очень много сил и энергии было вложено нами в этот результат, — сказала Енина.

Не сомневалась в победе «Динамо» и Екатерина Гамова, которой чемпионат России покорялся 11 раз.

— Я смотрела финал. Он меня безусловно порадовал своей игрой, своей напряженность, своей неуверенностью до конца, кто же в этом поединке победит. Я еще перед финалом говорила, что для меня будет странно, если Москва не победит. Думаю, что по составу игроков, по опыту, по именам у «Динамо» был перевес. Если у Калининграда один игрок выпадал, то у них начинались проблемы. Москва немножко другая, насколько это я смогла оценить. У них есть взаимозаменяемые игроки. Игроки, которые могут взять на себя нагрузку в моменты, когда один выбыл. В этом их сила, — сказала Гамова.

В мужском розыгрыше уверенную победу одержал казанский «Зенит». В финальной серии он не отдал ни одного матча московскому «Динамо». Во время пресс-конференции ее участники попросили главного тренера «Зенита» Алексея Вербова раскрыть хотя бы один секрет успеха, и наставник после небольших уговоров согласился.

— У нас есть определенная философия в коллективе. Мы ее придерживались, верили. И она нас привела к успеху. Мы стараемся не идти к какой-то далекой цели. Наша основная задача — мы двигаемся от мяча к мячу, а не от партии к партии. Даже в самом розыгрыше главный фокус внимания направлен на элементы в волейболе. Дальше идут розыгрыши, дальше идут партии, дальше идут серии. Мы стараемся от всего отрешиться и действовать исключительно в этих маленьких временных аспектах. Это помогает с психологической точки зрения в первую очередь. Потому что бывают сложные моменты. Если ты будешь о них вспоминать, то тебе будет трудно посмотреть вперед. Ты будешь жить этим прошлым. Мы живем настоящим. Каждый из нас хочет становиться лучше день ото дня. Мы совершенствуемся, мы улучшаемся. Хочу сказать, что я лично стал лучше за это время. Надеюсь, что ребята тоже что-то вынесли из нашей совместной работы. Победа — венец всей этой проделанной работы, — сказал Вербов.

Алексей Вербов. ВК «Зенит-Казань»

Участники пресс-конференции признали, что прошедшие розыгрыши суперлиги ничем не уступили турнирам прошлых лет.

— Мне кажется, что этот чемпионат России по зрительскому интересу был, наверное, лучшим за последнее время, — заявил генсек ВФВ Александр Яременко. — С точки зрения спортивной составляющей мне действительно очень понравилось. Мы много смотрим европейский и мировой волейбол. На мой взгляд, наши матчи по качеству волейбола не уступают и даже превосходят матчи Лиги чемпионов. Потому что тот волейбол, который продемонстрировали в женском и мужском финалах, редко увидишь на международной арене. С такими скоростями, с таким высоким качеством игры и минимальным количество ошибок. Это волейбол уровня сборных.