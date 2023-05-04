Чемпионы балансируют на грани. Прошлогодние герои уступают в финалах волейбольной суперлиги

Женский калининградский «Локомотив» и мужское московское «Динамо» проиграли по два матча в золотых схватках

Суперлига. Финал. 2-й матч

Мужчины

«Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21). Счет в серии — 2:0

Суперлига. Финал. 2-й матч

Женщины

«Динамо» М — «Локомотив» — 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23). Счет в серии — 2:0

В Казани и Москве прошли вторые матчи финальной серии волейбольной суперлиги. Пока стартовые встречи складываются не в пользу действующих чемпионов — женского «Локомотива» из Калининграда и мужского «Динамо» из Москвы. Оба клуба уступают в сериях до трех побед со счетом 0:2. Поэтому права на ошибку у них больше нет.

Ошибки «Динамо»

После оглушительных 0:3 в первом матче против «Зенита-Казани», мужскому «Динамо» обязательно нужно было показывать зубы во второй игре. Пусть не победить, но хотя бы зацепить сет, чтобы прибавить себе уверенности на третью игру в Москве.

И бело-голубые забрали стартовую партию во втором матче. «Зенит» в первом сете никак не мог наладить игру на приеме. Плюс у «Динамо» хорошо шла подача. Эйсы Антона Семышева и Цветана Соколова помогли оторваться в счете, и это преимущество удалось удержать до конца сета.

Но у хозяев нашлась своя пушка — Максим Михайлов. Диагональный «Зенита» просто растерзал соперника мощными подачами. Во второй партии счет по эйсам вообще оказался неприличным — 5:0 в пользу казанцев. Встав на победную колею, команда из Татарстана с нее уже не сворачивала. Тренер «Динамо» Константин Брянский пытался изменить ход встречи заменами, но найти правильное решение бело-голубые не смогли.

«Мы немножечко перетащили из прошлого матча количество ошибок, причем в простых ситуациях. И совершали их сериями. Оказалось, что мы не справляемся с подобного рода подачей и не всегда к ней готовы. В целом сыграли лучше, чем прошлом матче. Двигаемся дальше. Осознаем, что находимся в непростой ситуации. Будем готовиться к продолжению серии в Москве», — резюмировал наставник «Динамо» Константин Брянский.

Третий матч серии пройдет в Москве 7 мая. Если «Динамо» удастся добыть победу, то четвертая встреча состоится 9 мая.

«Локо» был близок к реваншу

Женский «Локомотив» без шансов отдал первую игру в Москве «Динамо», но во второй заставил хозяев серьезно потрудиться. Матч для «Динамо» начался с неприятности. При счете 4:3 в стартовом сете подвернула голенстоп основная блокирующая бело-голубых Екатерина Енина и не смогла дальше продолжить игру. Но это не помешало хозяевам выйти вперед. Особенно хороша была Ирина Капустина. В концовке два ее эйса помогли избежать нервотрепки. За партию она набрала 10 очков, а за матч 27. Вероятно это ее лучший личный показатель в этом сезоне.

Во втором сете в игре хозяек что-то сломалось. 9 невынужденных ошибок «Динамо» и хорошая игра «Локо» на блоке позволили гостям сравнять счет. В третьей партии в роли догоняющих оказались уже калининградки. Погоня, которую вели гости с начала сета, вроде бы получилась удачной. Пошла игра у диагональной «Локомотива» Лоренне Тешейры, и команды подравнялись на счете 21:21. Однако «Динамо» спасли уверенный блок и железные нервы Капустиной, которая нанесла решающий удар.

Гости не были намерены сдаваться, отдавая последние силы. Эта старательность помогла повести в четвертой партии со счетом 14:8. Но получив комфортное преимущество, «Локомотив» стал допускать ошибки. «Динамо» ими воспользовалось и не только догнало, но и обошло соперника. А победный матчбол получился немного нелепым: Евгения Старцева просто перекидывала мяч на сторону соперника, но волейболистки «Локо» неожиданно расступились, понадеявшись друг на друга.

Серия переезжает в Калининград, где 8 мая состоится третий матч финального противостояния. Четвертая игра, если она понадобится, пройдет 10 мая.